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Автопожар в Симферополе: сгорели «Жигули»
Скриншот: ВК, Автопартнер Крым

Автопожар в Симферополе: сгорели «Жигули»

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 19:27 03.04.2020

Примерно, в три часа дня в службу спасения поступило сообщение с информацией о возгорании автомобиля ВАЗ в Симферополе. Инцидент произошел на перекрестке улиц Трубаченко и Гражданской.

К месту пожара выехало 1 отделение 3 пожарно-спасательной части 1 пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Республике Крым, — рассказали в ГУ МЧС по РК. — Возгорание оперативно ликвидировано в 15:21 на площади 6 кв.м. Причина пожара устанавливается.

Предварительно, речь идет о неисправности отечественного авто.

Автопожар в Симферополе: сгорели «Жигули»

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