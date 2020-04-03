Автопожар в Симферополе: сгорели «Жигули»

Примерно, в три часа дня в службу спасения поступило сообщение с информацией о возгорании автомобиля ВАЗ в Симферополе. Инцидент произошел на перекрестке улиц Трубаченко и Гражданской.

К месту пожара выехало 1 отделение 3 пожарно-спасательной части 1 пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Республике Крым, — рассказали в ГУ МЧС по РК. — Возгорание оперативно ликвидировано в 15:21 на площади 6 кв.м. Причина пожара устанавливается.

Предварительно, речь идет о неисправности отечественного авто.