Автопожары в Крыму: три машины сгорели ночью, одна – средь бела дня на трассе

На этой неделе удивили ночные автопожары в Нижнегорском районе Крыма. За одну ночь (18 февраля) там сгорели три автомобиля. Первое возгорание было зафиксировано в 1:42 на Центральной улице села Желябовка. Пожар удалось потушить до прибытия сотрудников МЧС.

В 4:10 поступило сообщение об автопожаре в пгт. Нижнегорский, на улице Южная, 1А. Он был ликвидирован через 10 минут после вызова. Работал один пожарный расчёт. А в 4:20 загорелся автомобиль по адресу: ул. Гагарина, 17, все в том же Нижнегорском. Возгорание успешно потушено. Во всех трёх происшествиях никто не пострадал. Причины и обстоятельства пожаров устанавливаются.

И если в ночных происшествиях версия о поджоге напрашивается волей-неволей, то субботний автопожар средь бела дня, прямо на трассе «Симферополь – Евпатория», в районе поворота на Школьное имеет технические причины. У легкового автомобиля «Mercedes Е200» на ходу порвало маслопровод, масло попало на коллектор двигателя, немедленно произошло возгорание. К счастью, автопожар удалось потушить максимально оперативно, салон иномарки почти не пострадал, есть шанс на ремонт и восстановление.

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