Автопрокат SIBAVTO – минимум условий, максимум удобств

Автопрокат, если кто-то забыл или не знал, услуга старинная. Ей больше 100 лет. Родом – из страны-«застрельщицы» бизнес-идей и технического прогресса – США. Хитроумные янки еще в 1916 году догадались, что аренда машин выгодна и удобна всем сторонам. Главное, чтобы авто было в исправности и контроль пробега налажен. С тех пор все фирмы и предприятия, специализирующиеся на прокате автомобилей можно назвать продолжателями «американского ноу-хау».

Сегодня взять в аренду авто – так же просто, как в магазин сходить за хлебушком. Важно доверять проверенным адресам, надежным источникам и честным рекомендациям. Тогда и поездки на арендованной машине получатся выгодными, удобными, не обременительными.

Как выбрать автомобиль «на время»

На сайте компании SIBAVTO удобная навигация, меню, в котором не потеряешься, подкрепленный фото каталог, а главное – система фильтров, позволяющая сделать правильный выбор. Критерии поиска таковы:

класс автомобиля (от «бизнес» до «эконом»),

марка (в алфавитном порядке от BMW до Volkswagen),

тип кузова (от «городского» седана до вездехода-внедорожника),

коробка передач,

наличие кондиционера.

Отобранные варианты можно отсортировать по цене или алфавиту. По каждому авто дается предельно ясная и полезная информация, в том числе по объему топливного бака и расходу топлива.

Например, нам понадобилось авто среднего класса, седан, механической коробкой, кондиционером, «азиат». За секунду на сайте – приемлемый вариант – «KIA Cerato». Экономная машина со средним расходом 7,5 л на 100 км (при «разгонистом» двигателе 1,6 л).

Комплектация – на уровне: кондиционер, ABS, подушки безопасности, климат-контроль, MP3-проигрыватель, полный электропакет и противоугонная сигнализация. Отличный выбор за адекватные деньги.

Просто и удобно

Забронировать авто – дело одного клика. SIBAVTO предлагает свои услуги в Херсоне, Николаеве, Киеве, Одессе, Борисполе. Мало того, предлагает сотрудничество возможным партнерам, всем тем, кто не против, чтобы его авто приносило дополнительный доход.

Ну а клиентам, намеренным взять машину в аренду стоит обратить внимание на сроки аренды. Чем дольше срок, тем дешевле становится стоимость одного дня. Сумма залога зависит от класса выбранного авто. Из дополнительных «фишек» отметим услуги трансфера и прокат авто с водителем. Цены – демократичны и разумны.

Не менее разумен и очевиден список документов, необходимых для того, чтобы взять машину в аренду. Это: паспорт, водительское удостоверение и идентификационный код (для граждан Украины). Есть ли дополнительные требования? Главное, чтобы права не вчера получил. А если серьезно, это водительский стаж не менее двух лет и возраст не моложе 22 лет. Дальше – все по-белому: только договор, только честный тариф, только комфортная поездка.

Остались вопросы?

На все вопросы можно получить ответы заранее, связавшись с менеджером SIBAVTO в режиме онлайн. Одни из распространенных таковы:

Когда вернут залог? – В момент возврата машины и при условии соблюдения условий заключенного договора.

Можно ли расплатиться карточкой? – Можно. Как удобно клиенту: и наличными, и карточкой, и по «безналу».

Есть ли суточный пробег? – Лимит составляет 300 км. Но это не значит, что «ровно 300 и стоп-машина», просто дальше включится оговоренный заранее дополнительный тариф.

Можно ли выехать за пределы Украины? Не вопрос, понадобится дополнительное оформление документов и двойной залог.

Подробная информация об условиях, скидках и дополнительных услугах – на сайте https://sibavto.ua/nikolaev. Достаточно перейти по ссылке, чтобы убедиться: автопрокат – удобен и выгоден всем сторонам. Важно доверять проверенным партнерам с честными, прозрачными предложениями и хорошими рекомендациями.