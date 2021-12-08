Avtoroom: честная оценка и быстрый выкуп автомобилей. Даже самых проблемных

В 2021 году тенденция роста цен на автомобили не обошла стороной рынок авто с пробегом. Мало того, специалисты отмечают удивительную динамику второй половины года. Подержанные машины подорожали на 34%. Продавать? Ведь время дорого.

А может, выкуп лучше? Как минимум, быстрее. Сервис Avtoroom предлагает лучшие и выгодные решения. В первую очередь – по выкупу проблемных авто.

Выкуп или продажа, в чем разница

По большому счету, все дело во времени. Самостоятельная продажа потребует немало сил и потерь при оформлении документов. Выкуп избавит от этих хлопот. И оперативность – не единственный довод «ЗА». Что еще?

безопасность (то, что не обеспечат ни сайты, ни «знакомые знакомых»),

минимум хлопот, звонков, «смотрин», прочих неудобств,

быстрая сделка, честная цена, деньги «здесь и сейчас»,

продажа машины в любом состоянии с самыми «нерешаемыми» (та же растаможка) проблемами,

полная подготовка авто и документов перед продажей… без вашего участия.

Добавим к этому уникальные преимущества Avtoroom: 12-летний опыт работы на авторынке, полное юридическое и организационное сопровождение, бесплатный выезд оценщика и, соответственно, адекватная оценка, наконец, оплата любым удобным для клиента способом. Заявки принимаются круглосуточно.

Пусть проблемы решают те, кто это умеет делать

Еще один повод обратиться к профессионалам, которые помогут получить за авто максимум выгоды – тенденции современного рынка подержанных автомобилей. Да, 2021-й выдал такой рост цен, что можно наблюдать динамику его пресыщения, предложение уже превышает спрос. Цена упадет? Скорее всего, скачки неизбежны. Но не во всех сегментах. Спрос на авто 5-летней давности привел к росту цен на них. И вот — они продаются за те же деньги, что и легковушки-«трехлетки». Столь любимые россиянами KIA и «Hyundai Solaris» идут по цене вровень с «японцами». А что там с отечественными машинами? Почему на них цены слишком пошли вверх?

И это еще не все. Поиски номера двигателя или поврежденного VIN-rкода – самое простое, с чем сталкивается «продавец». А обременения, наложенные на авто, «вечный учет» и забытые штрафы… Знать эти нюансы совсем необязательно, равно как и все «подводные камни» оформления документации, снятия с учета, оформления сделок. Автовыкуп – идеальный вариант решения этих проблем. Подробнее – на avtoroom.ru. Важно для тех, кто знает цену своему времени и своему пусть и проблемному авто.