Байдарки, лодки, пакрафты: активный отдых на воде — тренд лета-2021. Присоединяйтесь!

Более года большинство из нас ведут «оседлый» образ жизни. Коронавирусная пандемия многих «приковала» к четырём стенам и… что уж там… к дивану. Конечно, в начале периода самоизоляции многие такому вынужденному «ничегонеделанию» даже обрадовались, но эйфория от безделья и уж тем более от сидения на одном месте прошла довольно быстро. И вот сейчас, говорит статистика, даже те, кто до «смутного ковидного времени» был лежебокой-домоседом, просто-таки жаждут вырваться на свободу. Не говоря уж о тех, кто жизнь свою не мыслит без «движухи», а отпуска проводят в путешествиях. Подтверждают эти данные и туроператоры: говорят, число запросов, связанных с активным отдыхом, и в первую очередь — на воде, выросло и значительно. Байдарки, лодки, пакрафты занимают умы будущих отпускников. Благо такое туристическое снаряжение сегодня можно не только купить, но и взять в аренду в специализированных компаниях. В Red River redriver.ua, к примеру. А там — развернись душа: сплавы по рекам, выходы в море… Кстати, такого рода развлечения — прерогатива не только взрослых.

Усилиями нашей команды была разработана конструкция, благодаря которой надувные байдарки Red River обладают уменьшенной парусностью, отличной манёвренностью и хорошими ходовыми качествами по сравнению с рядом других «надувастиков». Поэтому даже неопытным туристам и детям будет легко научиться управлять судном. Лодка настолько легко и плавно идет по воде, что даже десятилетний ребенок без труда сможет развить на ней большую скорость, — отмечают специалисты компании Red River.

Хорошая новость, да? В летние отпуска ведь, как правило, семьи отправляются вместе. Так что отдых на воде такого рода — идеальный вариант совместного активного и максимально насыщенного эмоциями времяпрепровождения взрослых и детей.

Что говорят специалисты, рекомендуя то или иное направление отдыха на воде? Если обсуждать выше обозначенные, то:

отдых на пакрафтах и байдарках стоит выбирать тем, кто во главу угла ставит не только физическую активность, но и считает, что путешествия должны сопровождаться хорошим выбросом адреналина. Это выбор тех, кто любит быть не просто в движении, но и предпочитает предсказуемости не всегда прогнозируемый экстрим.

тем же, кто более спокоен в своих отпускных пристрастиях, самое время «положить глаз» на надувную лодку. Именно она станет отличным компаньонам в путешествиях, связанных с отдыхом на побережье, где рыбалка зовёт и манит каждого, кто приближается к кромке воды.

Предостережение одно: решив, что летний активный отдых на воде — это то, что вам действительно нужно, озадачьтесь подбором по-настоящему надёжного и качественного туристического снаряжения. От скрупулёзного подхода к этом вопросу зависит многое: не только с точки зрения «всё удалось совершить, что планировали или нет», но и с позиции собственной безопасности.