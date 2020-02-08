Балаклавцы обратились за помощью к депутатам «Добровольца»: велика опасность «уплотнения»

Проблемы «внутриквартальной застройки», связанные с «уплотнением», а то и изменением целевого назначения землепользования, докатились до Балаклавы. Улица Солнечная – небольшое, уютное место, тихая и зелена, почти «центр» Балаклавы, но «вдали от шума». Здесь и время течет медленнее. Нельзя сказать, что на Солнечную не пришли изменения. Здесь построены новые места отдыха, детская площадка, налажено внутриквартальное наружное освещение…

Среди этого нехитрого быта, очень важную роль играют десятилетиями используемые территории вокруг домов — у кого-то маленький садик — огородик, у кого-то сарайчик, у кого-то просто лавочка и столик за сеткой-рабицей, где сидели ещё бабушка с дедушкой в тени акаций, — рассказывает сопредседатель, координатор Общественного Движения «Доброволец» Елена Солдатова. — Вся эта милая палитра внезапно стала яблоком раздора. Придомовые территории для жителей домов 13, 17, 19 по Солнечной стали совсем крошечными, а нехитрые «подсобные хозяйства» жильцов стали участками под ИЖС и, что самое обидное, не для хозяев этого нехитрого «добра», а для людей, обретших право на них, по совсем неясным для жителей домов обстоятельствам…

Именно это непонимание и стало предметом встречи жителей Солнечной с депутатами Балаклавского МО от партии «Единая Россия» – Дмитрием Голиковым (лидер ОД «Доброволец») и Виталием Аржевикиным (активист «Добровольца», руководитель балаклавского «Боевого Братства»).

Катализатором беспокойства стало строительство, начавшееся в районе дома № 17. Люди настроены очень решительно, тонны переписки с различными инстанциями привели владельцев малюсеньких кусочков земли в суды, которые и владельцами то их не признают. Даже юристы не берутся защищать горожан в судах, поясняя «за скобками», что в принципе основания есть, но есть и страх создать прецедент, — уточняет Елена Солдатова.

Вот в такой тупиковой ситуации и обратились люди к депутатам «Добровольца». Ситуация непростая, требующая тщательного изучения. Что напрягает людей еще – чуть ли не ежедневные «смотрины» участков потенциальными покупателями. Коренные балаклавцы готовы стоять стеной за свои дворики, они считают их «династическими» — работников, ветеранов Балаклавского рудоуправления.

Пока же можно сказать одно: простого и однозначного решения на сегодняшний день нет. Проблемой должны заняться не только общественники и муниципальные депутаты, но и чиновники, эксперты в земельных вопросах, правительство города, Заксобрание Севастополя, а, возможно, и федеральные ведомства. Но «Доброволец» держит вопрос на контроле.

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».