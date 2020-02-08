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Балаклавцы обратились за помощью к депутатам «Добровольца»: велика опасность «уплотнения»

Балаклавцы обратились за помощью к депутатам «Добровольца»: велика опасность «уплотнения»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 22:08 08.02.2020

Проблемы «внутриквартальной застройки», связанные с «уплотнением», а то и изменением целевого назначения землепользования, докатились до Балаклавы. Улица Солнечная – небольшое, уютное место, тихая и зелена, почти «центр» Балаклавы, но «вдали от шума». Здесь и время течет медленнее. Нельзя сказать, что на Солнечную не пришли изменения. Здесь построены новые места отдыха, детская площадка, налажено внутриквартальное наружное освещение…

Балаклавцы обратились за помощью к депутатам «Добровольца»: велика опасность «уплотнения»

Среди этого нехитрого быта, очень важную роль играют десятилетиями используемые территории вокруг домов — у кого-то маленький садик — огородик, у кого-то сарайчик, у кого-то просто лавочка и столик за сеткой-рабицей, где сидели ещё бабушка с дедушкой в тени акаций, — рассказывает сопредседатель, координатор Общественного Движения «Доброволец» Елена Солдатова. — Вся эта милая палитра внезапно стала яблоком раздора. Придомовые территории для жителей домов 13, 17, 19 по Солнечной стали совсем крошечными, а нехитрые «подсобные хозяйства» жильцов стали участками под ИЖС и, что самое обидное, не для хозяев этого нехитрого «добра», а для людей, обретших право на них, по совсем неясным для жителей домов обстоятельствам…

Балаклавцы обратились за помощью к депутатам «Добровольца»: велика опасность «уплотнения»

Именно это непонимание и стало предметом встречи жителей Солнечной с депутатами Балаклавского МО от партии «Единая Россия» – Дмитрием Голиковым (лидер ОД «Доброволец») и Виталием Аржевикиным (активист «Добровольца», руководитель балаклавского «Боевого Братства»).

Балаклавцы обратились за помощью к депутатам «Добровольца»: велика опасность «уплотнения»

Катализатором беспокойства стало строительство, начавшееся в районе дома № 17. Люди настроены очень решительно, тонны переписки с различными инстанциями привели владельцев малюсеньких кусочков земли в суды, которые и владельцами то их не признают. Даже юристы не берутся защищать горожан в судах, поясняя «за скобками», что в принципе основания есть, но есть и страх создать прецедент, — уточняет Елена Солдатова.

Балаклавцы обратились за помощью к депутатам «Добровольца»: велика опасность «уплотнения»

Вот в такой тупиковой ситуации и обратились люди к депутатам «Добровольца». Ситуация непростая, требующая тщательного изучения. Что напрягает людей еще – чуть ли не ежедневные «смотрины» участков потенциальными покупателями. Коренные балаклавцы готовы стоять стеной за свои дворики, они считают их «династическими» — работников, ветеранов Балаклавского рудоуправления.

Балаклавцы обратились за помощью к депутатам «Добровольца»: велика опасность «уплотнения»

Пока же можно сказать одно: простого и однозначного решения на сегодняшний день нет. Проблемой должны заняться не только общественники и муниципальные депутаты, но и чиновники, эксперты в земельных вопросах, правительство города, Заксобрание Севастополя, а, возможно, и федеральные ведомства. Но «Доброволец» держит вопрос на контроле.

Балаклавцы обратились за помощью к депутатам «Добровольца»: велика опасность «уплотнения»

Балаклавцы обратились за помощью к депутатам «Добровольца»: велика опасность «уплотнения»

Балаклавцы обратились за помощью к депутатам «Добровольца»: велика опасность «уплотнения»

Балаклавцы обратились за помощью к депутатам «Добровольца»: велика опасность «уплотнения»

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».

Балаклавцы обратились за помощью к депутатам «Добровольца»: велика опасность «уплотнения»

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