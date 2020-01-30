 Балаклавское СТ «Горняк» - страсти накаляются. Проблему пытается решить ОД «Доброволец»

Прошлогодняя история с балаклавским садовым товариществом «Горняк» вновь на контроле у депутата Муниципального образования, лидера Общественного Движения «Доброволец» Дмитрия Голикова. Подробнее о тех перипетиях ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.

Напомним, что прошлым летом в «Горняке» (там постоянно проживает более 200 балаклавцев, в том числе с детьми) произошло отключение света. Причиной стала конфликтная ситуация внутри сообщества садоводов — неоплаченные счета за свет, непонимание между руководством и дачниками, непрозрачность отчётности…

Возмущённые жители пригласили на экстренное собрание своего депутата – Дмитрия Голикова. В итоге, только путем переговоров, совместного обсуждения вопросов на площадке «Единой России» и диалога (с привлечением властей и юристов, а также Ассоциации садоводов Севастополя и Севэнергосбыта) проблему удалось решить. Главным результатом работы группы стало компромиссное решение, благодаря которому энергоснабжение района было оперативно восстановлено.

Однако недолго царил мир в балаклавском СТ «Горняк». По информации пресс-службы ОД «Доброволец», на сегодня конфликт между руководством товарищества и активом дачников обострился. Инициативная группа обратилась к Дмитрию Голикову с просьбой обсудить создавшуюся ситуацию с привлечением юриста.

Разобраться в проблеме любезно согласился Андрей Гефтман — руководитель Центра негосударственной юридической помощи) и Председатель Ассоциации садоводов Севастополя Людмила Хрусталева. Претензии жителей Балаклавы были внимательно изучены, были получены консультации и разъяснения. Важным моментом стало согласие парламентёров ещё раз попробовать урегулировать споры в досудебном порядке, — сообщает пресс-служба севастопольского «Добровольца».

На завтра у Дмитрия Голикова назначена встреча с руководством «Горняка». Придется снова сводить конфликтующие стороны за стол переговоров. Общественники также видят еще один цивилизованный и демократический способ разрешения споров: в начале февраля состоится отчётно-выборное собрание СТ «Горняк». В любом случае, пока это не конец истории…

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».