Банк РНКБ в Севастополе: график работы в праздничные дни

31 декабря начнутся длинные новогодние каникулы. Банк РНКБ в Севастополе в праздничные и в выходные дни будет осуществлять деятельность в следующем режиме:
С 31 декабря по 9 января — выходные дни, кроме офисов, которые работают 4, 6, 8 и 9 января по индивидуальному графику.
С 10 января — все офисы вернутся к обычному режиму работы.
Если вам надо узнать свой баланс по карте, оплатить за кредит*, совершить платеж или перевод — воспользуйтесь Мобильным приложением РНКБ, которое работает 24/7, без праздников и выходных. Если вы хотите узнать список ближайших банкоматов и офисов РНКБ, а также график их работы, информацию можно получить ЗДЕСЬ, — отмечают специалисты РНКБ.