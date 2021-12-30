Банк РНКБ в Севастополе: график работы в праздничные дни

31 декабря начнутся длинные новогодние каникулы. Банк РНКБ в Севастополе в праздничные и в выходные дни будет осуществлять деятельность в следующем режиме:

Если вам надо узнать свой баланс по карте, оплатить за кредит*, совершить платеж или перевод — воспользуйтесь Мобильным приложением РНКБ, которое работает 24/7, без праздников и выходных. Если вы хотите узнать список ближайших банкоматов и офисов РНКБ, а также график их работы, информацию можно получить ЗДЕСЬ , — отмечают специалисты РНКБ.