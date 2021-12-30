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Банк РНКБ в Севастополе: график работы в праздничные дни

Банк РНКБ в Севастополе: график работы в праздничные дни

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 14:18 30.12.2021

31 декабря начнутся длинные новогодние каникулы. Банк РНКБ в Севастополе в праздничные и в выходные дни будет осуществлять деятельность в следующем режиме:

  • С 31 декабря по 9 января — выходные дни, кроме офисов, которые работают 4, 6, 8 и 9 января по индивидуальному графику.
  • С 10 января — все офисы вернутся к обычному режиму работы.

Если вам надо узнать свой баланс по карте, оплатить за кредит*, совершить платеж или перевод — воспользуйтесь Мобильным приложением РНКБ, которое работает 24/7, без праздников и выходных. Если вы хотите узнать список ближайших банкоматов и офисов РНКБ, а также график их работы, информацию можно получить ЗДЕСЬ, — отмечают специалисты РНКБ.

 

 

Банк РНКБ в Севастополе: график работы в праздничные дни

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