Банк России предупреждает о новой схеме мошенничества с обновленными пятитысячными купюрами

Мошенники начали использовать новую мошенническую схему, связанную с «проверкой подлинности» обновленных пятитысячных купюр, сообщает Банк России.

Действующие по этой схеме злоумышленники звонят россиянам по телефону и заявляют о необходимости проверить подлинность этих банкнот, причем проверять купюры предлагается через приложение «Банкноты Банка России». Такое приложение действительно существует, но мошенники дают ссылку на фейковое, внешне похожее на официальное.

После установки приложения мошенники получают удаленный доступ к телефону жертвы и, соответственно, к банковским приложениям и счетам. И похищают деньги со всех счетов человека, – говорится в сообщении.

Настоящее приложение «Банкноты Банка России», напомнил регулятор, только дает информацию об основных защитных признаках всех российских банкнот — где именно они расположены и как должны выглядеть.

В рамках другой мошеннической схемы злоумышленники под видом работников социальных служб обходят квартиры и пытаются убедить людей обменять старые банкноты номиналом 5000 рублей на фальшивые «новые».

На самом деле обновленные банкноты — это 100 и 5000 руб. — постепенно поступают в оборот. Старые банкноты не нужно специально обменивать на новые. И те, и другие будут параллельно находиться в обращении, – напомнил регулятор.

Также в Банке России подчеркнули, что по любым банковским вопросам стоит звонить в свой банк.

Главное: следует игнорировать предложения по обмену или проверке подлинности банкнот, ничего не устанавливать и не переходить по ссылкам от незнакомцев.