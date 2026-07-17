Режим ЧС: «Сбер» одобрил реструктуризацию кредитов в Крыму на 2 миллиарда рублей

«Сбер» одобрил реструктуризацию кредитов предпринимателей на 1 миллиард рублей, а также жителей Крыма и Севастополя на 1 миллиард рублей, сообщает пресс-служба банка. Меры по снижению финансовой нагрузки на граждан и бизнес действуют с конца июня. Реструктуризация кредита — одна из мер поддержки. Среди предпринимателей больше всего обращений поступило от клиентов, которые работают в сфере торговли, услуг, транспорта и логистики.