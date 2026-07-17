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Режим ЧС: "Сбер" одобрил реструктуризацию кредитов в Крыму на 2 миллиарда рублей
фото: пресс-служба СБЕР

Режим ЧС: «Сбер» одобрил реструктуризацию кредитов в Крыму на 2 миллиарда рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:03 17.07.2026

«Сбер» одобрил реструктуризацию кредитов предпринимателей на 1 миллиард рублей, а также жителей Крыма и Севастополя на 1 миллиард рублей, сообщает пресс-служба банка. Меры по снижению финансовой нагрузки на граждан и бизнес действуют с конца июня. Реструктуризация кредита — одна из мер поддержки. Среди предпринимателей больше всего обращений поступило от клиентов, которые работают в сфере торговли, услуг, транспорта и логистики.

Благодаря поддержке «Сбера» местные предприниматели могут сделать самое главное — сохранить свой бизнес, сотрудников и клиентов, продолжая развиваться даже в тех сложных условиях, с которыми столкнулись все жители Крымского полуострова, — отметил председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников.

Также в банк ежедневно обращаются жители Крыма и Севастополя, которые в связи с режимом ЧС оказались в сложной ситуации.

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источник: РИА Новости Крым 

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