Режим ЧС: «Сбер» одобрил реструктуризацию кредитов в Крыму на 2 миллиарда рублей

«Сбер» одобрил реструктуризацию кредитов предпринимателей на 1 миллиард рублей, а также жителей Крыма и Севастополя на 1 миллиард рублей, сообщает пресс-служба банка. Меры по снижению финансовой нагрузки на граждан и бизнес действуют с конца июня. Реструктуризация кредита — одна из мер поддержки. Среди предпринимателей больше всего обращений поступило от клиентов, которые работают в сфере торговли, услуг, транспорта и логистики.
Благодаря поддержке «Сбера» местные предприниматели могут сделать самое главное — сохранить свой бизнес, сотрудников и клиентов, продолжая развиваться даже в тех сложных условиях, с которыми столкнулись все жители Крымского полуострова, — отметил председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников.
Также в банк ежедневно обращаются жители Крыма и Севастополя, которые в связи с режимом ЧС оказались в сложной ситуации.
источник: РИА Новости Крым
С тегами: банки в Крыму
С тегами: банки в Крыму