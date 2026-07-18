В Крыму действуют более 130 отделений и 1,4 тысячи банкоматов ВТБ

Отделения и банкоматы ВТБ в Республике Крым и Севастополе продолжают работать в стандартном режиме, сообщил управляющий ВТБ в Крыму Сергей Билецкий в эфире программы «Интервью 24».

Чтобы клиенты заранее знали, какие банкоматы работают, в ВТБ Онлайн запущена карта устройств, которая обновляется каждые 15–20 минут. Дефицита наличных денег в регионе банк не фиксирует, спрос на наличные в настоящее время находится на стабильном уровне, отметил Билецкий.

В банке работает оперативный штаб, в который входят руководители всех подразделений. Штаб в режиме реального времени мониторит работу каждого отделения и банкомата, включая остаток наличных в устройствах, и оперативно принимает решения — от усиления инкассации до переброски резервных генераторов, добавил управляющий ВТБ.

источник: РИА Новости Крым

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