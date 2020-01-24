У вас намечается торжественное событие? Значит впереди у вас много приятных хлопот, связанных с организацией праздника. Выбор наряда, фотографа, видеооператора и ведущего праздника – это важные составляющие организации праздника.

Но не менее важным является место проведения торжества. Ведь многое зависит именно от заведения. Имейте в виду, что дорого, это не значит, что будет вкусно, красиво и качественно. Сегодня мы поговорим о том, как выбрать банкетный зал в Симферополе https://shenbanket.ru/banketnyj-zal/.

Критерии выбора идеального заведения:

вместительность. При этом уточняйте не только количество мест, но и общую площадь. Заведение должно быть просторным, чтобы было достаточно места для развлекательной и танцевальной программы;

меню. Это одно из главных условий проведения любого мероприятия. Выясните, на какой кухни специализируется ресторан, уточните размер порций, оцените в меню внешний вид порций;

ценовая политика заведения. Стоимость банкетного зала формируется из нескольких составляющих. Так, некоторые заведения отдельно насчитывают стоимость за обслуживание, в некоторых она входит в банкетное меню. Обратите внимание на дополнительное услуги, среди которых музыкальное сопровождение, оформление зала и пр.;

особенности заведения. Убедитесь, что для гостей предусмотрена парковка, для артистов будет раздевалка, где они смогут подготовиться к развлекательной программе. Места для курения, наличие кондиционера, часы работы – вся информация является важной.

Интерьер банкетного зала

Одним из трендов является организация праздника в определённой цветовой гамме. Виновника торжества выбирают свой любимый цвет, который задаёт настроение торжества. Он может присутствовать в нарядах, в сервировке стола и, конечно же, в оформлении банкетного зала. Но вкусы о всех разные, кто-то любит красный, кто-то без ума от фиолетового, а кто-то представляет своё торжество в зелёных тонах. Нет, вам ни в коем случае не стоит искать зал со стенами, покрашенными в ваш любимый цвет.наоборот, нужно отдать предпочтение залам, оформленным в тёплых нейтральных цветах. Лучше всего, если это будет белая или кремовая палитра. Во-первых, такие залы выглядят нарядно сами по себе, а во-вторых, такой интерьер удачно комбинируется абсолютно со всеми цветами.

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