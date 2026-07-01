Банки введут меры поддержки для жителей и бизнеса Крыма и Севастополя

Два крупных российских банка объявили о мерах помощи для жителей, предпринимателей и компаний Крыма и Севастополя, которые столкнулись с финансовыми трудностями из-за чрезвычайной ситуации.

В Сбербанке пострадавшие клиенты могут воспользоваться кредитными каникулами для физических лиц. Также банк предлагает собственные программы поддержки, позволяющие реструктурировать задолженность на срок до 12 месяцев.

ВТБ сообщил о готовности предоставить кредитные каникулы и варианты реструктуризации для представителей малого и среднего бизнеса. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, испытывающим сложности с обслуживанием займов, может быть предоставлена отсрочка по погашению основного долга на срок до 12 месяцев, а по уплате процентов — до 6 месяцев.

Кроме того, ВТБ расширяет действующие меры помощи клиентам, чтобы обеспечить продолжение ранее запущенных инвестиционных проектов, в том числе в сфере жилищного строительства.

За поддержкой клиенты Сбербанка могут обратиться по телефону 8-800-200-8-200 для физических лиц, по номеру 0321 для бизнеса или в отделения банка. ВТБ принимает обращения по телефону 8 (800) 200-77-99, через интернет-банк, а также в офисах кредитной организации.

источник: КрымИНФОРМ

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