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Барбарис – полезные свойства кустарника

Барбарис – полезные свойства кустарника

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 22:58 17.11.2021

Барбарис Тунберга — колючий кустарник, растущий до трех метров. Желтые, ароматные цветы в форме маленьких полусферических колоколов собираются в группе. Они развиваются с мая по июнь.

С августа по октябрь красные, продолговатые фрукты появляются на кустах Барбариса.

Барбарис Тунберга — это очень старое лекарственное средство. Египтяне использовали Барбарис вместе с итальянским укропом. Плиний, в свою очередь, рекомендовал Барбарис для диареи. Римлянам тоже, вероятно, обязан барбарис своим названием. Они связывали именно это растение с берберскими племенами.

Как это часто бывает, лекарственное растение может быть одновременно ядовитым. Все его части (кроме красных фруктов) содержат алкалоиды, в основном берберин и бербамин. Употребление, например, коры может вызвать отравление. Доза выше 0,5 г барберина, которая соответствует около 4 г коры корня, может вызвать кровотечение носа, головокружение и трудности с дыханием. Также возможно раздражение кожи, глаз, почек и желудка. Большая доза этого растения даже ядовита — может привести к апноэ и смерти. В случае использования, как лекарства все зависит от дозы.

Барбарис Тунберга — целительные свойства

Плоды и кора корней барбариса похожи на две разных целительных растения, потому что у них совершенно другое действие. Плоды содержат большое количество витаминов С, органические кислоты (лимонное, яблоко и другие), а также минералы. Они оказывают действие в основном:

  1. антибактериальное;
  2. тонизирующее.

Они помогают при лихорадке и в бактериальных инфекциях, поднимают сопротивление организму, лечат воспаление слизистых оболочек.

Ягоды носителя можно высушить и использовать зимой как источник витаминов. Также рекомендуются препараты из плодов барбариса, особенно во время слабости весной, вызванной дефицитом витаминов.

На кухне барбарис — отличное дополнение к рису, рыбам и мясным блюдам, а также для салатов, потому что он дает им приятный кислый вкус. Растение также подходит для других специй, таких как корицы, кориандр, тмин, шафран, укроп, петрушка, лавровый лист или кардамон.

Барбарис – полезные свойства кустарника

Кора корней барбариса — лечебные свойства

Кора включает в себя, в частности, берберин и бербамин в значительных количествах. Благодаря этим алкалоидам, работает как: антибактериальное, мочегонное и противораковое средство.

Действует оздоравливающе при заболеваниях печени, при отсутствии аппетита, снижает уровень холестерина и давление. Применение коры барбариса должна быть, однако, ограничено по времени, потому что берберин имеет тенденцию к отложению в печени, поджелудочной железе и сердце.

Барбарис – полезные свойства кустарника

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