Барбарис – полезные свойства кустарника

Барбарис Тунберга — колючий кустарник, растущий до трех метров. Желтые, ароматные цветы в форме маленьких полусферических колоколов собираются в группе. Они развиваются с мая по июнь.

С августа по октябрь красные, продолговатые фрукты появляются на кустах Барбариса.

Барбарис Тунберга — это очень старое лекарственное средство. Египтяне использовали Барбарис вместе с итальянским укропом. Плиний, в свою очередь, рекомендовал Барбарис для диареи. Римлянам тоже, вероятно, обязан барбарис своим названием. Они связывали именно это растение с берберскими племенами.

Как это часто бывает, лекарственное растение может быть одновременно ядовитым. Все его части (кроме красных фруктов) содержат алкалоиды, в основном берберин и бербамин. Употребление, например, коры может вызвать отравление. Доза выше 0,5 г барберина, которая соответствует около 4 г коры корня, может вызвать кровотечение носа, головокружение и трудности с дыханием. Также возможно раздражение кожи, глаз, почек и желудка. Большая доза этого растения даже ядовита — может привести к апноэ и смерти. В случае использования, как лекарства все зависит от дозы.

Барбарис Тунберга — целительные свойства

Плоды и кора корней барбариса похожи на две разных целительных растения, потому что у них совершенно другое действие. Плоды содержат большое количество витаминов С, органические кислоты (лимонное, яблоко и другие), а также минералы. Они оказывают действие в основном:

антибактериальное; тонизирующее.

Они помогают при лихорадке и в бактериальных инфекциях, поднимают сопротивление организму, лечат воспаление слизистых оболочек.

Ягоды носителя можно высушить и использовать зимой как источник витаминов. Также рекомендуются препараты из плодов барбариса, особенно во время слабости весной, вызванной дефицитом витаминов.

На кухне барбарис — отличное дополнение к рису, рыбам и мясным блюдам, а также для салатов, потому что он дает им приятный кислый вкус. Растение также подходит для других специй, таких как корицы, кориандр, тмин, шафран, укроп, петрушка, лавровый лист или кардамон.

Кора корней барбариса — лечебные свойства

Кора включает в себя, в частности, берберин и бербамин в значительных количествах. Благодаря этим алкалоидам, работает как: антибактериальное, мочегонное и противораковое средство.

Действует оздоравливающе при заболеваниях печени, при отсутствии аппетита, снижает уровень холестерина и давление. Применение коры барбариса должна быть, однако, ограничено по времени, потому что берберин имеет тенденцию к отложению в печени, поджелудочной железе и сердце.