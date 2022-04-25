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«Байдарский», «Мыс Айя» и «Ласпи»: севастопольские чиновники уточнили границы заказников
фото: pxhere.co

«Байдарский», «Мыс Айя» и «Ласпи»: севастопольские чиновники уточнили границы заказников

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 19:56 25.04.2022

На заседании Правительства под председательством губернатора Михаила Развожаева принят пакет постановлений, который уточняет границы природно-ландшафтных заказников «Байдарский», «Мыс Айя» и «Ласпи». Установление границ природных заказников не приведет к ослаблению правил пользования территориями, а упорядочит деятельность.

Ни на один сантиметр не меняется площадь особо охраняемых природных территорий – это значит, наши уникальные заказники защищены от застройки. Очень важно было уточнить положения по заказникам до туристического сезона – добавлены элементы по пожарной защите лесов, запрет охоты. Кроме того, стихийные места отдыха мы сможем привести в порядок, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора Михаила Развожаева.

Заказники регионального значения находятся в ведении Севприроднадзора.

Общая площадь заказника Мыс АЙя — 1 377,0 га. Заказник представляет собой ценный приморский природный комплекс  в зоне контакта суши и моря в горных условиях, обладающий высоким уровнем эстетической привлекательности ландшафта и наличием историко-археологических памятников.

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На территории заказника находится крупнейшее на полуострове место произрастания реликтовой сосны пицундской и других краснокнижных растений.

Общая площадь заказника «Ласпи»- 1 232,7 га. На территории заказника отмечено 80 видов и подвидов растений и 30 видов животных, занесенных в Красную книгу города Севастополя, из которых 31 и 7 (соответственно) охраняются Красной книгой Российской Федерации. Возраст отдельных деревьев превышает 200 — 300 лет.

С юга на север территория Байдарского заказника простирается на 15 км, с запада на восток — на 22 км. На юге территория заказника охватывает северный склон главной Крымской гряды (границы стыкуются с ландшафтным заказником общегосударственного значения «Мыс Айя»), выходит до Байдарского перевала и проходит вдоль границы Ялтинского горнолесного заповедника.


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