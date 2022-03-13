«БАЗИСГОЛД» — скупка ювелирных изделий. Честно, а потому за хорошие деньги

Ох уже эти сложные времена… Кто их не переживал по тем или иным причинам? И факт в том, что в большинстве случаев такие моменты характеризуются одним «симптомом» — нехваткой денег на решение вопросов, а то и элементарно на жизнь. Способы «выкрутиться» из ситуации? Разумеется, у каждого они свои — одни устраиваются на вторые-третьи работы; другие оказываются в долгах то ли у финансовых учреждений, то ли у родственников-знакомых; ну а кто-то распродаёт всё, что было нажито непосильным трудом. И категория последних, к слову, довольно велика. Причём значителен процент тех, кто пытается нормализовать положение дел, «выставляя на торги» по-настоящему дорогие (и в смысле финансов, и с эмоциональной точки зрения) вещицы — ювелирные изделия, украшения из драгоценных металлов. Для многих такая мера становится крайней, когда иные методы стабилизироваться уже себя исчерпали. Потому и отношение к такой «распродаже» особое: цель — не прогадать и, конечно же, «не нарваться» на мошенников.

А это, к слову, весьма непростая задача! Ведь аферистов, не брезгующих наживаться на тех, у кого проблемы, нынче пруд пруди. Что делать? Тщательно выбирать партнёров в этом деле. Как? На примере компании «Bazisgold» https://bazisgold.ru/, работающей на рынке скупки ювелирных изделий с 2012 года, озвучим основные характеристики и алгоритм действий благонадёжных компаний, сотрудничество с которыми — гарантия честной сделки.

Скупка ювелирных изделий — детали имеют значение

Так, на что же нужно обращать внимание, когда продажа ювелирных изделий — насущная необходимость? Специалисты «Bazisgold» делают акцент на следующем:

Во-первых: по законодательству операции с деньгами и драгоценными металлами должны проводиться в специально оборудованном месте, с выдачей соответствующих документов. Другими словами, если «скупщики» предлагают приехать к вам домой, принимают «товар» на офисных столах в обыкновенных помещениях — стоит отказаться от сделки.

Это стоп-факторы при выборе компании для честной и безопасной продажи украшений, — подчёркивают в «Bazisgold». — У нас: операционные кассы как в банках, видеонаблюдение и охрана.

Во-вторых: процесс оценки продаваемых изделий должен проходить на глазах у продавца. Элементарно: клиент заведения должен видеть весы, на которых определяется вес украшения.

То есть, вы должны присутствовать при оценке и видеть реальный вес вашего изделия на сертифицированных весах, — поясняют в «Bazisgold». — Обвес частый вид обмана у недобросовестных ломбардов. Рекомендуем перед сдачей узнать вес, чтобы обезопасить себя от недовеса.

В-третьих: специалисты советуют в ломбард приходить и «подкованными» с точки зрения того, что такое «проба» ювелирных изделий. Зачастую недобросовестные скупщики пользуются некомпетентностью в этом вопросе сдатчика и просто-напросто занижают эту самую пробу. Разумеется, в таком варианте человек получается меньшую сумму, чем стоит на самом деле изделие.

Как ломбарды, работающие прозрачно и честно, определяют пробы?

По ювелирным клеймам либо экспертом-оценщиком по эталонным образцам, как это происходит при обращении в нашу компанию, — отмечают в «Bazisgold».

Скупка ювелирных изделий в вопросах и ответах

Что нужно знать в обязательном порядке при обращении в ломбард? Основные моменты таковы (говорим опять-таки о компаниях, которые действуют легально, добросовестно относятся к клиентам и своей работе):

процесс оценки изделия занимает до 15 минут, оформления документов до 5 минут.

минимальный вес изделий, которые можно сдать: золото и платина от 1 грамма, серебро от 10 граммов.

от продавцов документы на украшения не требуют.

Отметим, большинство ломбардов принимают не только украшения, но и другие изделия (столовые принадлежности — вилки, ложки, ножи). А также частично выполненные из драгоценных металлов. Причём здесь могут быть «разночтения»: те же часы, к примеру, могут быть выставлены на комиссионную продажу, говорят «Bazisgold», или же могут быть разобраны, после чего взвешен чистый вес металла.

Что касается украшений с камнями, то здесь основной принцип:

Ювелирные изделия с бриллиантами и другими драгоценными камнями оцениваются исходя из суммы оценки за общий вес драгметалла с камнем и стоимости камней по текущим тарифам. Если вставки не драгоценные, то изделие принимается по прайсу общим весом. Если изделие принимается как лом драгоценных металлов, вставки камней выкрепляются и возвращаются клиенту, — озвучивают свой алгоритм работы с такими предметами в компании «Bazisgold».

И в завершение озвучим, пожалуй, главный критерий, который определяет добросовестную компанию по скупке ювелирных изделий. Это срок её работы — чем дольше она на рынке (а этот момент стоит проверять, запросив документы, в соответствии с которыми предприятие осуществляет деятельность. Лицензии в том числе), тем больше вероятность, что вам окажут честную услугу. Почему? Репутация! Ни одна уважающая себя компания не пойдёт на мошенничество, если задача — не сиюминутная нажива, а лидерство на годы.

Так, у нас ведется видео и аудио запись каждой сделки, клиент видит весы. Мы очень дорожим своей репутацией, сформировавшейся годами, потому работаем честно и открыто, — подчёркивают в компании «Bazisgold».

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