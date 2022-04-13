Беговая дорожка — как выбрать кардиотренажёр для дома

Большинство специалистов, чья работа связана с поддержанием здоровья человека, утверждают: наиболее эффективный вид физической нагрузки для хорошего самочувствия — это ходьба и бег. Интересно то, что с такой точкой зрения согласны и подавляющее число тех, кто двумя руками голосует за ЗОЖ. Но факт остаётся фактом — заниматься этим самым бегом или ходьбой всерьёз начинают единицы. Остальные же находят массу причин, почему до сих пор не меряют километры на благо собственного же здоровья. И одно из самых распространённых оправданий — некогда! Некогда собираться-одеваться, ехать в спортзал или до ближайшего парка-стадиона, нет возможности выкроить на это время с утра, а вечером — «ног не чую после трудового дня, какая тут ходьба?» Откроем тайну — было бы желание, а средства к достижению желаемого найдутся. С занятиями ходьбой и бегом это утверждение однозначно в «точку». Вариант решения задачи? Беговая дорожка. Самая простенькая или же оптимально «заточенная» под то, чтобы получать настоящее удовольствие от спорта. Такая как, к примеру, Proxima Paula — это кардиотренажёр с расширенным набором функций для достижения максимального эффекта от тренировок.

Отметим, что сегодня модельный ряд беговых дорожек, представленный в магазинах, просто огромен. Однако, богатство выбора доставляет и массу неудобств. Без знания тонкостей вопроса подобраться наиболее подходящий вариант очень непросто. На что же обращать внимание при выборе беговой дорожки для дома?

Беговые дорожки — виды

Их несколько. Отличие — в функциональных параметрах. А именно:

механические беговые дорожки. Электропривода не имеют, в движение приводятся за счёт усилий спортсмена, работающего с устройством. Принято считать, что такое оборудование — самое незамысловатое: перечень опций минимален, контролеров за состоянием бегуна нет и т.д. Однако, это вовсе не значит, что такая техника из разряда максимально дешёвых. Стоимость таких дорожек колеблется весьма серьёзно — от 10 тысяч рублей и более 200 тысяч. Можно ли рекомендовать к покупке? Да, если готовы прилагать лишние усилия при тренировке и довольствоваться спартанскими условиями. Нет — если вы человек с заведомо неразвитой мускулатурой ног. Не потяните…

электрические беговые дорожки. Это более совершенные и комфортные в использовании устройства. В зависимости от модели имеют менее или более внушительный набор опций. К таковым, к слову, относится уже упомянутый выше тренажёр Proxima Paula. По оценкам экспертов, именно это устройство сегодня можно рассматривать как эталонное с точки зрения эксплуатационных характеристик. Тот самый вариант, когда есть всё необходимое, но ничего лишнего. Подходит и любителям, и профессионалам — параметры… так сказать… позволяют:

мощность — 3 лошадиные силы;

скорость движения полотна — от 1 до 20 километров/час;

рабочая поверхность бегового полотна — 135х52 см. И эти размеры позволяют тренироваться в удобном режиме спортсменам разного роста и разного веса.

18 уровней угла наклона и 12 программ.

Во время тренировки все ключевые показатели — скорость, время, дистанция, калории, частоту пульса, текущий профиль выводятся на многофункциональный 7 — дюймовый LCD дисплей. Сенсорные датчики на поручнях измеряют сердечный ритм, — отмечают специалисты онлайн-гипермаркета тренажеров №1 FitnessLook.

компактные беговые дорожки. Изобретения последнего времени. Такие тренажёры спортсмены, которые заинтересованы в результате, чаще всего обходят стороной, называя их несерьёзными. Между тем, в тех случаях, когда занятия далеки от профессиональных и проходя больше под лозунгом «Чуть размяться в рекламных паузах», также будут уместными. Компактные беговые дорожки отличают лёгкий вес, они, как правило, складываются, а потому просто умещаются под ту же кровать. Минусов, правда, больше, чем плюсов: малое количество программ, мониторы с минимальным набором показателей, да и скорость полотна невелика — до 8 км/ч. А вот цена, кстати, может быть очень даже внушительной и сопоставимой с беговыми дорожками выше классом.

Что касается беговых дорожек со статусом «профессиональная». Они, разумеется, есть в свободном доступе, но их лучше оставить для тренажёрных залах. Использовать их в домашних условиях будет как минимум неудобно из-за их более чем внушительных габаритов.

Беговая дорожка — основные критерии выбора

Здесь… в общем-то… всё просто. Отталкиваться при выборе тренажёра стоит от:

бюджета. Суть в том, что на рынке представлено оборудование разных ценовых категорий. Как очень дешёвое, так и дорогое «по максимуму». Причём это вовсе не означает, что устройство с меньшей стоимостью заслуживает меньшего внимания, чем «дорогущее». Фирмы-производители конкурируют друг с другом, потому в любой ценовой линейке можно найти однозначно хороший «экземпляр».

необходимого набора функций. Здесь, говорят специалисты, из прочих равных стоит отдать предпочтение тренажёры максимально отслеживающему здоровье спортсмена. Как показывает практика, многочисленные функции чаще всего бывают и не нужны, а вот за дыханием, сердечным ритмом и т.д. полезно следить априори.

комплекции пользователей. Большинство беговых дорожек рассчитаны на вес до 150 кг. От роста же зависит, как комфортно будет человек себя чувствовать на полотне — ширина шага высокого спортсмена заметно отличается от ширины шага невысокого. Прогадаете с этим параметром — дорожка будет не только неудобной в эксплуатации, но и станет травмоопасной.

Из технических параметров стоит обращать внимание на:

мощность двигателя. Чем она выше, тем надёжнее тренажёр.

панель управления. Она должна быть интуитивно понятной и комфортной в эксплуатации, ведь часто придётся с ней взаимодействовать на скорости.

датчики. Они могут располагаться на поручнях или же крепиться к телу — выбирайте способ оптимально удобный для вас. От этого зависит не только качество контроля за состоянием здоровья, но и безопасность.

И — да: сама конструкция должна быть «скроена» из отменных материалов, с использованием инновационных технологий. В этом плане Proxima Paula — также хороший выбор:

На дорожке используется система многозонной амортизации «IDEAL SOFT BALANCE», состоящей из 10 эластомеров и нескольких амортизаторов, эффективно снижает нагрузку на позвоночник, суставы коленей и голеностопа. Гидравлическая система складывания «JUST CLICK» существенно облегчает складывание тренажера, а при раскладывании обеспечивает медленное опускание полотна в последней фазе, гарантируя легкость и безопасность. Рама из высокопрочной стали и усиленные соединения обеспечат долговечность и устойчивость конструкции беговой дорожки, — поясняют специалисты онлайн-гипермаркета тренажеров №1 FitnessLook.

Беговая дорожка — где купить

Здесь однозначно и безапелляционно — только в магазинах, специализирующихся на реализации спортивного оборудования. Как профессионального, так и тренажёров для дома. Только так получите по-настоящему хорошую технику. С соответствующими сертификатами и официальной гарантией. А заодно и — при покупке — сможете получить дельный совет от людей знающих. Кроме того, как правило, специализированные торговые точки обеспечивают доставку устройств (часто бесплатную) к месту назначения, что позволяет быть уверенным — довезут в должном виде, потому как знают, как с таким грузом обращаться.

Как выбрать подходящий магазин? Слухами земля… знаете ли… полнится. Отзывы, другими словами, читайте (к примеру, об онлайн-гипермаркете тренажёров №1 FitnessLook 2500 отзывов только на Яндекс.Маркете).

Ну и наконец: можно ли говорить о том, что беговая дорожка — тренажёр для всех? Фактически — да. Даже при реабилитациях людей, перенесших ту или иную травму её используют. Марафоны устраивать ведь необязательно. Можно ходить… А потом войти «во вкус» и бежать, бежать, бежать…