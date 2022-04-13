Беговая дорожка — как выбрать кардиотренажёр для дома

Большинство специалистов, чья работа связана с поддержанием здоровья человека, утверждают: наиболее эффективный вид физической нагрузки для хорошего самочувствия — это ходьба и бег. Интересно то, что с такой точкой зрения согласны и подавляющее число тех, кто двумя руками голосует за ЗОЖ. Но факт остаётся фактом — заниматься этим самым бегом или ходьбой всерьёз начинают единицы. Остальные же находят массу причин, почему до сих пор не меряют километры на благо собственного же здоровья. И одно из самых распространённых оправданий — некогда! Некогда собираться-одеваться, ехать в спортзал или до ближайшего парка-стадиона, нет возможности выкроить на это время с утра, а вечером — «ног не чую после трудового дня, какая тут ходьба?» Откроем тайну — было бы желание, а средства к достижению желаемого найдутся. С занятиями ходьбой и бегом это утверждение однозначно в «точку». Вариант решения задачи? Беговая дорожка. Самая простенькая или же оптимально «заточенная» под то, чтобы получать настоящее удовольствие от спорта. Такая как, к примеру, Proxima Paula — это кардиотренажёр с расширенным набором функций для достижения максимального эффекта от тренировок.
Отметим, что сегодня модельный ряд беговых дорожек, представленный в магазинах, просто огромен. Однако, богатство выбора доставляет и массу неудобств. Без знания тонкостей вопроса подобраться наиболее подходящий вариант очень непросто. На что же обращать внимание при выборе беговой дорожки для дома?
ОГЛАВЛЕНИЕ:
Беговые дорожки — виды
Их несколько. Отличие — в функциональных параметрах. А именно:
механические беговые дорожки. Электропривода не имеют, в движение приводятся за счёт усилий спортсмена, работающего с устройством. Принято считать, что такое оборудование — самое незамысловатое: перечень опций минимален, контролеров за состоянием бегуна нет и т.д. Однако, это вовсе не значит, что такая техника из разряда максимально дешёвых. Стоимость таких дорожек колеблется весьма серьёзно — от 10 тысяч рублей и более 200 тысяч. Можно ли рекомендовать к покупке? Да, если готовы прилагать лишние усилия при тренировке и довольствоваться спартанскими условиями. Нет — если вы человек с заведомо неразвитой мускулатурой ног. Не потяните…
электрические беговые дорожки. Это более совершенные и комфортные в использовании устройства. В зависимости от модели имеют менее или более внушительный набор опций. К таковым, к слову, относится уже упомянутый выше тренажёр Proxima Paula. По оценкам экспертов, именно это устройство сегодня можно рассматривать как эталонное с точки зрения эксплуатационных характеристик. Тот самый вариант, когда есть всё необходимое, но ничего лишнего. Подходит и любителям, и профессионалам — параметры… так сказать… позволяют:
- мощность — 3 лошадиные силы;
- скорость движения полотна — от 1 до 20 километров/час;
- рабочая поверхность бегового полотна — 135х52 см. И эти размеры позволяют тренироваться в удобном режиме спортсменам разного роста и разного веса.
- 18 уровней угла наклона и 12 программ.
Во время тренировки все ключевые показатели — скорость, время, дистанция, калории, частоту пульса, текущий профиль выводятся на многофункциональный 7 — дюймовый LCD дисплей. Сенсорные датчики на поручнях измеряют сердечный ритм, — отмечают специалисты онлайн-гипермаркета тренажеров №1 FitnessLook.
компактные беговые дорожки. Изобретения последнего времени. Такие тренажёры спортсмены, которые заинтересованы в результате, чаще всего обходят стороной, называя их несерьёзными. Между тем, в тех случаях, когда занятия далеки от профессиональных и проходя больше под лозунгом «Чуть размяться в рекламных паузах», также будут уместными. Компактные беговые дорожки отличают лёгкий вес, они, как правило, складываются, а потому просто умещаются под ту же кровать. Минусов, правда, больше, чем плюсов: малое количество программ, мониторы с минимальным набором показателей, да и скорость полотна невелика — до 8 км/ч. А вот цена, кстати, может быть очень даже внушительной и сопоставимой с беговыми дорожками выше классом.
Что касается беговых дорожек со статусом «профессиональная». Они, разумеется, есть в свободном доступе, но их лучше оставить для тренажёрных залах. Использовать их в домашних условиях будет как минимум неудобно из-за их более чем внушительных габаритов.
Беговая дорожка — основные критерии выбора
Здесь… в общем-то… всё просто. Отталкиваться при выборе тренажёра стоит от:
- бюджета. Суть в том, что на рынке представлено оборудование разных ценовых категорий. Как очень дешёвое, так и дорогое «по максимуму». Причём это вовсе не означает, что устройство с меньшей стоимостью заслуживает меньшего внимания, чем «дорогущее». Фирмы-производители конкурируют друг с другом, потому в любой ценовой линейке можно найти однозначно хороший «экземпляр».
- необходимого набора функций. Здесь, говорят специалисты, из прочих равных стоит отдать предпочтение тренажёры максимально отслеживающему здоровье спортсмена. Как показывает практика, многочисленные функции чаще всего бывают и не нужны, а вот за дыханием, сердечным ритмом и т.д. полезно следить априори.
- комплекции пользователей. Большинство беговых дорожек рассчитаны на вес до 150 кг. От роста же зависит, как комфортно будет человек себя чувствовать на полотне — ширина шага высокого спортсмена заметно отличается от ширины шага невысокого. Прогадаете с этим параметром — дорожка будет не только неудобной в эксплуатации, но и станет травмоопасной.
Из технических параметров стоит обращать внимание на:
- мощность двигателя. Чем она выше, тем надёжнее тренажёр.
- панель управления. Она должна быть интуитивно понятной и комфортной в эксплуатации, ведь часто придётся с ней взаимодействовать на скорости.
- датчики. Они могут располагаться на поручнях или же крепиться к телу — выбирайте способ оптимально удобный для вас. От этого зависит не только качество контроля за состоянием здоровья, но и безопасность.
И — да: сама конструкция должна быть «скроена» из отменных материалов, с использованием инновационных технологий. В этом плане Proxima Paula — также хороший выбор:
На дорожке используется система многозонной амортизации «IDEAL SOFT BALANCE», состоящей из 10 эластомеров и нескольких амортизаторов, эффективно снижает нагрузку на позвоночник, суставы коленей и голеностопа. Гидравлическая система складывания «JUST CLICK» существенно облегчает складывание тренажера, а при раскладывании обеспечивает медленное опускание полотна в последней фазе, гарантируя легкость и безопасность. Рама из высокопрочной стали и усиленные соединения обеспечат долговечность и устойчивость конструкции беговой дорожки, — поясняют специалисты онлайн-гипермаркета тренажеров №1 FitnessLook.
Беговая дорожка — где купить
Здесь однозначно и безапелляционно — только в магазинах, специализирующихся на реализации спортивного оборудования. Как профессионального, так и тренажёров для дома. Только так получите по-настоящему хорошую технику. С соответствующими сертификатами и официальной гарантией. А заодно и — при покупке — сможете получить дельный совет от людей знающих. Кроме того, как правило, специализированные торговые точки обеспечивают доставку устройств (часто бесплатную) к месту назначения, что позволяет быть уверенным — довезут в должном виде, потому как знают, как с таким грузом обращаться.
Как выбрать подходящий магазин? Слухами земля… знаете ли… полнится. Отзывы, другими словами, читайте (к примеру, об онлайн-гипермаркете тренажёров №1 FitnessLook 2500 отзывов только на Яндекс.Маркете).
Ну и наконец: можно ли говорить о том, что беговая дорожка — тренажёр для всех? Фактически — да. Даже при реабилитациях людей, перенесших ту или иную травму её используют. Марафоны устраивать ведь необязательно. Можно ходить… А потом войти «во вкус» и бежать, бежать, бежать…
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