Беларусь отказалась открыть транспортное сообщение с Крымом

Беларусь отказалась открыть авиа- и железнодорожное сообщение с Крымом. Об этом говорится в ответах «Белавиа» и Белорусской железной дороги на письмо Белорусской общины Крыма.

Как рассказал РИА Новости глава общины Роман Чегринец, организация обратилась к президенту Александру Лукашенко с просьбой открыть в Крыму консульство, а также запустить поезд «Минск — Симферополь» и прямые авиарейсы.

Ответы направлены от руководства Белорусской железной дороги и авиакомпании «Белавиа». Письма достаточно вежливо сформулированы, на первый взгляд, без какой-либо политической составляющей, только экономика, — сказал он.

Из писем следует, что руководство Белорусской железной дороги не видит целесообразности запуска поездов в Крым из-за наличия «альтернативных вариантов проезда», а в «Белавиа» считают спрос на авиарейсы между Минском и Симферополем недостаточным для обеспечения рентабельности. В ответе «Белавиа» также отмечается, что пассажиры могут воспользоваться транзитными перелетами через Москву, Санкт-Петербург и другие российские города.

Чегринец отметил, что осталось дождаться реакции белорусского МИД на предложение открыть в Симферополе консульство.