Белорусский футбол готов прийти на смену Евро

Во время первой волны пандемии чемпионат Беларуси попал в фокус почти всех спортивных телеканалов, ведь этот турнир не прерывался, и только 22-й тур проходил без зрителей. Если третья волна всё же приведет к новым футбольным ограничениям (хочется надеяться, что это если и произойдет, то после Евро), тогда сейчас самое время изучить расстановку сил в Беларуси.

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Что нового у лидеров

17 июля начнется вторая половина первенства. А за тур до конца первой возглавляет турнирную таблицу «Шахтёр» из Солигорска. Преимущество чемпиона-2020 почти подавляющее — за 14 туров очки потеряны только против «Динамо» из Бреста (ничья 1:1).

БАТЭ, некогда бывший гегемоном белорусской Высшей лиги, старается не сдавать позиций. Но если дома клуб не допускает срывов, то на выезде зафиксированы поражение (от «Шахтёра» 0:1) и две ничьих (2:2 с «Минском» и 1:1 с «Динамо» из Бреста). Второе место в таблице вроде бы даёт шансы на борьбу за чемпионство, но отставание в пять очков от соперника, который не допускает осечек, намекает, что так просто титул не вернется.

Игра на выезде вообще может стать важным нюансом при розыгрыше наград в Высшей лиге. Календарь составлен так, что и «Шахтёр», и БАТЭ провели только треть матчей в гостях, соответственно, остаток лета и осень претенденты на титул будут по большей части играть на выезде.

Сюрпризы

«Динамо» из Бреста — чемпион Беларуси-2019 — хоть и обижало лидеров, само неожиданно очутилось в середине турнирной таблицы — после 14 тура седьмое место и 20 очков, в два раза меньше, чем у «Шахтёра».

Еще хуже дела у обладателя третьего места по итогам чемпионата-2020. «Торпедо—БелАЗ» на десятом месте, в активе 18 очков.

Всего на две строчки ниже чудом спасшийся в прошлом году «Слуцк». Команда заняла 14-е место и, даже несмотря на то, что из розыгрыша выбыла расформированная «Городея», играла в стыковых матчах с НФК «Крумкачы». Теперь же дела у «Слуцка» идут вполне нормально — 11 очков. Хотя разница мячей, которая подвела в прошлом году, снова больше нормы — «-12», хуже только у откровенных аутсайдеров «Сморгони» (-24) и «Спутника» (-25).

Автор: Мария Кравченко