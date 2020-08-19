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Белорусы Крыма предлагают провести референдум о Союзном государстве
Фото: РИА Новости

Белорусы Крыма предлагают провести референдум о Союзном государстве

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:11 19.08.2020

Лидер крымской региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец считает, что выходом из политического кризиса в Белоруссии может стать проведение конституционной реформы и референдума о создании Союзного государства. Об этом пишет РИА Новости.

Будущее Белоруссии — только в составе Союзного государства. Республику Беларусь сейчас пытаются разорвать путем майданных технологий, и в этом есть вина и действующих властей республики, которые в какой-то момент начали потакать оголтелым националистам и махровым русофобам. Сейчас, на мой взгляд, выход один — проведение конституционной реформы и референдума о создании не на словах, а на деле нашего Союзного государства, — сказал РИА Новости Чегринец.

По его словам, поворотной точкой в общем будущем российско-белорусских отношений должно стать признание Белоруссией российского статуса Крыма. О таких настроениях — ЗДЕСЬ.

 

Белорусы Крыма предлагают провести референдум о Союзном государстве

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