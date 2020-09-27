«Белый цветок» объединяет: керчане собрали почти два миллиона рублей на помощь детям

В Керчи прошла благотворительная акция «Белый цветок», организованная Межрегиональной общественной организацией «Русское единство» при поддержке администрации города.

В ходе благотворительной акции «Белый цветок», которая длилась шесть часов, керчане собрали 1 млн. 937 тысяч рублей. Все деньги будут направлены на приобретение авиабилетов детям, нуждающимся в транспортировке к месту оказания экстренной медицинской помощи, а также на создание Крымского детского хосписа для онкобольных детей, — рассказал глава администрации Керчи Сергей Бороздин.

Глава города поблагодарил керчан за то, что поддержали благое дело, внесли свой вклад в строительство хосписа и помощь тяжело больным детям и их семьям.

У вас добрые сердца, вы не очерствели душой и дарите свое милосердие, не ожидая ничего взамен, — обратился к горожанам Бороздин.

Откуда деньги? Жители и гости города на благотворительной ярмарке приобретали различные изделия ручной работы, посещали творческие мастер-классы, делали благотворительные взносы. Завершил субботу концерт на пл. Ленина с участием артистов города Керчи и Феодосии, Севастопольского академического театра танца имени Елизарова, Ансамбля песни и пляски Черноморского Флота.

Фото: пресс-служба администрации Керчи.