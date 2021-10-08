Береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» Черноморского флота уничтожили корабли условного противника

Расчёты береговых противокорабельных ракетных комплексов (БПКРК) «Бал» и «Бастион» из состава ракетно-артиллерийских соединений Черноморского флота провели учение по обнаружению и уничтожению десантного отряда кораблей условного противника в акватории Чёрного моря.

В рамках учения БПКРК «Бал» и «Бастион», дислоцированные на территории Республики Крым и Кавказского побережья, совершили марши и заняли позиционные районы для слежения за надводной обстановкой в Чёрном море.

По замыслу учения в ходе слежения боевые расчёты обнаружили и взяли на сопровождение отряд кораблей условного противника, который согласно полученным данным, готовился к нанесению удара по инфраструктуре экономики на двух направлениях: на Крымском полуострове и Кавказском побережье, — сообщает пресс-служба Южного военного округа.

В роли кораблей условного противника были задействованы фрегат «Адмирал Григорович», сторожевой корабль «Ладный» и ракетный крейсер «Москва» Черноморского флота.

По команде с пункта управления боевые расчёты БПКРК «Бал» и «Бастион» привели комплексы к бою и отработали алгоритм действий по нанесению ракетных ударов по морским целям. Ракетные стрельбы были выполнены электронным способом, — говорится в сообщении пресс-службы.

Основные мероприятия итоговой проверки в соответствии с требованиями командующего войсками ЮВО проводятся в двустороннем формате. В ходе учений подразделения отработают действия в обороне и в наступлении.

К практическим действиям в полевых условиях и в морских полигонах привлечено более 20 тыс. военнослужащих из состава трех общевойсковых армий, сил (войск) Черноморского флота и Каспийской флотилии, объединения ВВС и ПВО, соединений и частей родов войск и специальных войск окружного подчинения, — отмечает пресс-служба ЮВО.

Уточняется, что проверка позволит выставить объективные оценки каждому кораблю, воинской части или подразделению, вскрыть проблемные вопросы и оперативно выработать пути их решения.