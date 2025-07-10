С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу постановление правительства, устанавливающее новые правила оказания платных ветеринарных услуг. Это первый шаг к формализации сферы, которая на протяжении десятилетий существовала без чёткой нормативной базы. Однако, по мнению экспертов и участников отрасли, документ затрагивает в основном внешний контур работы клиник и не решает ключевых системных проблем. Одним из тех, кто последовательно выступает за структурные изменения в ветеринарии, является предприниматель Берс Джамбулатов — основатель Vetcity Clinic (Ветсити Клиник) и экосистемы Misty Group (Мисти Групп).

Количество не значит качество

По оценкам отраслевых источников, ветеринарный рынок в России демонстрирует устойчивый рост. Согласно данным «Коммерсанта» и «Яндекс Карт», в начале 2025 года в стране насчитывалось около 9,6 тыс. ветеринарных клиник — на 4,3% больше, чем годом ранее. Особенно активно развивается сегмент в Москве, где за год количество клиник увеличилось на 26%, сообщает издание news.ru.

Рост предложения напрямую связан с увеличением числа домашних животных. По данным Всероссийской переписи домашних животных, в стране содержится около 75 миллионов питомцев, из которых около 50 миллионов — кошки. Параллельно растут и расходы владельцев. По информации Росстата, объём платных ветеринарных услуг в 2024 году составил около 50 миллиардов рублей. Согласно опросу Росгосстраха, треть владельцев тратит на ветеринарную помощь более 10 тысяч рублей в год.

Несмотря на положительную динамику, качество услуг зачастую оставляет желать лучшего. Россельхознадзор регулярно получает жалобы на нарушение санитарных требований, применение просроченных препаратов и непрофессиональные действия со стороны клиник. По словам представителей службы, это связано с отсутствием механизма контроля и стандартов, обязательных для всей отрасли.

Информационная прозрачность не заменяет регулирование

Новое постановление вводит обязанность для ветеринарных клиник предоставлять клиентам определённый объём информации. В перечень входят договоры, прейскуранты, сведения о специалистах и полный список услуг. Также повторяется базовое требование — не причинять вред животным, находящимся на лечении. Эти меры направлены на повышение информированности владельцев и формирование более прозрачных условий взаимодействия.

Однако, как отмечает Берс Заурбекович Джамбулатов (биографию бизнесмена публикует trud.ru), такие меры решают лишь малую часть задач. В действующем законодательстве по-прежнему отсутствуют требования к уровню квалификации персонала, условиям содержания животных, планировке помещений и оснащению ветклиник. В результате качество лечения зачастую зависит от субъективной ответственности конкретной клиники, а не от общих стандартов, обязательных к выполнению.

Потерянные ориентиры

Одним из главных недостатков действующей системы, по мнению Джамбулатова, является отсутствие обязательного лицензирования. На практике это означает, что открыть ветеринарную клинику может любой — без подтверждённой квалификации персонала, без аккредитации и без соблюдения минимальных технических требований. Это, в свою очередь, создаёт риски для пациентов и способствует расширению сектора, работающего вне чётко определённых профессиональных стандартов.

Берс Джамбулатов, основавший семью компаний Мисти, считает, что наличие базовых нормативов дало бы клиникам ориентир для проектирования инфраструктуры: в частности, чёткие параметры по размещению стационара, требования к оборудованию операционных блоков. Предприниматель подчёркивает, что введение лицензирования не следует воспринимать как ограничение — наоборот, это основа для формирования профессиональной среды, где каждый участник знает правила и несёт за них ответственность.

Кадровый голод

Нехватка квалифицированных кадров — ещё один фактор, тормозящий развитие частной ветеринарии. Джамбулатов отмечает, что с такой проблемой команда Vetcity столкнулась ещё в 2018 году, на этапе запуска первой клиники. Кадровый голод в отрасли сохраняется: подготовка специалистов в вузах отстаёт от потребностей рынка, особенно в области лечения домашних питомцев.

В ответ на этот вызов Misty Group инициировала запуск Vetcity Academy — образовательной платформы, нацеленной на подготовку и переподготовку ветеринарных врачей и персонала клиник.

Жизнь в зоне риска

Берс Джамбулатов подчёркивает, что ветеринарная помощь часто воспринимается как доступный и «модный» бизнес. Однако, по его словам, это заблуждение. Только открытие клиники площадью 100 м² требует вложений порядка 30 млн рублей. При этом рынок подвержен колебаниям, а репутационные риски особенно высоки: любая врачебная ошибка может иметь необратимые последствия.

С его точки зрения, ветеринарная клиника — это не готовое решение «под ключ». Такой проект требует чёткой модели управления, стандартизации обслуживания и постоянной работы с персоналом. Основатель ООО «Мисти Групп» отметил, что в ветеринарии даже незначительная ошибка может привести к серьёзным последствиям, поэтому развитие отрасли не должно быть бесконтрольно.

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