Мотивированная команда профессионалов — залог успеха стартапа

Основатель Misty Берс Джамбулатов о правилах успешного старта нового бизнеса

Запустить стартап и довести его до операционной прибыли — задача со множеством переменных. О том, как найти баланс, избежать ошибок, и на чём делать акценты, в интервью lenta.ru рассказал основатель экосистемы Misty Берс Джамбулатов.

Запуск стартапа в России: взгляд изнутри

По словам Берса Джамбулатова, запуск стартапа всегда связан с рисками, и один из основных — финансовый. Банки часто отказывают в кредитовании или предлагают условия, которые трудно соблюсти начинающим. Ещё одна преграда, отмечает предприниматель, — непрозрачность инвестиционной среды: отсутствие понятных стабильных правил мешает развитию бизнеса и сдерживает приток инвестиций в новые проекты.

Среди других препятствий Берс Заурбекович Джамбулатов называет переизбыток низкокачественного контента: многочисленные курсы и обещания лёгкого успеха формируют у начинающих предпринимателей завышенные ожидания. Вместе с тем он отмечает и положительный тренд — государство всё активнее занимается развитием и сертификацией бизнес-образования, что может повысить общий уровень подготовки стартаперов.

Что касается перспектив, Берс Джамбулатов отмечает: в России сохраняется пространство для бизнес-инициатив. Во многих сферах по-прежнему есть незаполненные ниши, и у тех, кто выходит на рынок первыми, появляется конкурентное преимущество. Среди сильных сторон отечественной предпринимательской среды Джамбулатов выделяет адаптивность, смекалку и умение пересобирать продукт под меняющиеся условия.

При этом, по словам Джамбулатова, важно учитывать возможные трудности — административные барьеры, юридические нюансы и риск столкновения с коррупцией. Глава Misty Group (Мисти групп) подчёркивает, что эти обстоятельства не должны останавливать: при должной подготовке и соблюдении правовых требований стартап имеет все шансы на устойчивое развитие.

Берс Джамбулатов: ошибки из личного опыта

Среди собственных ошибок основатель ООО «Мисти групп» выделяет расфокус: отсутствие единой цели и ценностной платформы стартапов мешало своевременно реагировать на внешние вызовы. Ситуация изменилась после того, как все проекты стали развиваться внутри одной экосистемы.

Другой частой ошибкой он называет несвоевременные управленческие решения — как преждевременные, так и запоздалые. Особое внимание Берс Джамбулатов уделяет договорённостям с партнёрами: по его словам, важно заранее расставить приоритеты и обсудить принципы работы, чтобы избежать конфликтов в дальнейшем.

Командный подход

По мнению Джамбулатова, собственный интерес к выбранному направлению бизнеса — необходимое условие для старта. Именно он даёт мотивацию, которая позволяет выдерживать темп и сложности стартапа.

Важную роль играет команда. Глава Misty Group советует нанимать профессионалов, обладающих нужной компетенцией.

Набирай людей умнее тебя в своей сфере, — подчёркивает Берс Джамбулатов.

Доверие тоже важно, но этот критерий не должен подменять компетентность, в том числе при участии в проекте членов семьи. По мнению Джамбулатова, в команду стоит приглашать не сына или друга, а тех, кто способен эффективно выполнять конкретные задачи.

Экосистема за рамками города

Misty Group развивается как экосистема, объединяющая разные направления: центр детейлинга, ветеринарную клинику Ветсити, лаундж-бары и другие форматы. В ближайшее время планируется запуск двух новых проектов. Первый — пространство в Москве под названием «Место быть», включающее центр йоги, салон красоты и кафе с акцентом на здоровое питание. Второй — глэмпинг с загородным клубом, который будет построен в соответствии с философией Misty и станет новой ступенью в развитии экосистемы.

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