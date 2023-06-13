Безопасность севастопольцев на 26 официальных пляжах будут обеспечивать порядка 200 спасателей

В группе Правительства Севастополя в социальной сети «ВКонтакте» прошел прямой эфир с участием заместителя руководителя территориального органа – главного государственного инспектора по маломерным судам Дмитрия Зубарева. Темами беседы стали подготовка к купальному сезону и соблюдение мер безопасности отдыхающими на пляже и в морской акватории.

Открытие купального сезона в Севастополе состоится 15 июня, и традиционно накануне мы проводим смотр сил и средств, обеспечивающих безопасность на водных объектах. В этом мероприятии принимают участие представители центра Государственной инспекции по маломерным судам, специализированного отряда Главного управления МЧС России по городу Севастополю, департамента общественной безопасности города, добровольческие организации. В этом году для работы мы получили новое оборудование – патрульный катер ПК-500, который будет патрулировать акваторию Севастополя, обеспечивая безопасность отдыхающих. Также наш арсенал пополнился гидроциклом, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Дмитрия Зубарева.

По его словам, обеспечивать безопасность населения на 26 официальных пляжах в Севастополе будут восемь маломерных судов, шесть автомобилей, два катера и два автомобиля специализированного отряда МЧС. Департамент общественной безопасности города в канун открытия сезона, в свою очередь, обеспечил готовность всех спасательных станций к работе.

Также следить за безопасностью отдыхающих будут порядка 200 спасателей, в задачи которых входит оказание необходимой помощи как на воде, так и на берегу с 8:00 до 20:00.

На так называемых диких пляжах в период купального сезона будет организована профилактическая работа. Это значит, что специалисты МЧС совместно с сотрудниками департамента общественной безопасности планируют выезжать на такие места и проводить беседы с людьми, выдавать памятки по безопасности и рекомендовать купаться в специально оборудованных для этого местах. Стоит отметить, что за последние семь лет на официальных пляжах Севастополя не произошло ни одного несчастного случая, а гибели детей на воде в нашем регионе не происходило в течение восьми лет, – прокомментировал Дмитрий Зубарев.

Специалисты МЧС рекомендуют оценивать свое физическое здоровье во время отдыха на пляже и купания в море, не заходить в воду в опасных и не оборудованных местах, не употреблять алкогольные напитки и внимательно следить за детьми.

Отдельного внимания в теме безопасности требует вопрос использования надувных матрасов, подушек, кругов, поскольку эти предметы потенциально опасны.

Мы рекомендуем избегать использования водных матрасов, поскольку акватория Севастополя – это открытые бухты, местности свойственен порывистый ветер. Матрас достаточно быстро может отнести на глубину, человек будет не в силах повлиять на сложившуюся ситуацию, – подчеркивает главный государственный инспектор по маломерным судам.

Во время эфира поступил ряд вопросов, в том числе аудиторию волновала возможность выхода в море маломерных судов.

В этом году по указу командующего Черноморским флотом запрещено использование маломерных судов и быстроходных средств, таких как гидроциклы, быстрые лодки. Выход из Балаклавы разрешен только в сторону мыса Айя. Также важно соблюдение правил безопасности на небольших судах: необходимо наличие спасательного жилета, не стоит переходить и перегибаться с борта на борт, – отмечает Дмитрий Зубарев.

Напомним, прямые эфиры в группе Правительства Севастополя в соцсети «ВКонтакте» проходят на регулярной основе. В преддверии очередной трансляции все желающие могут оставить под постом-анонсом свои вопросы, пожелания и предложения.

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