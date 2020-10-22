Безотходное производство: инвестор спасает природу в Крыму от строительного мусора

В Крыму активно строятся жилищные комплексы, отели и гостиницы, дороги, реконструируются объекты культурного наследия. Такие масштабные стройки, как правило, предполагают и строительные отходы, в виде остатков железобетона, металла, бетона. У застройщиков остро стоит вопрос утилизации — захоронение таких отходов без нанесения вреда окружающей среде становится невозможным. Но существует и еще один вариант — вторичное производство. Строительный мусор перерабатывают и получают материал, который в дальнейшем можно использовать на объектах. Так, в Симферопольском районе инвестор за короткие сроки, буквально за полгода, организовал целый комплекс по переработке строительных отходов. Об этом сообщает пресс-служба Корпорации развития Республики Крым (КРРК).

Получили в аренду участок и работаем. У нас целый комплекс, который состоит из дробильного оборудования — передвижного транспортера, грохота — дробильного агрегата, бункера — куда поступает щебень, питателя и двух дробилок, есть также электро-щитовая станция. С помощью оборудования мы перерабатываем строительные отходы — железобетон, камень, ракушку на щебень. Этот материал в дальнейшем идет на строительство, в том числе и дорог. Безотходное производство получается, — пресс-служба КРРК цитирует инвестора предприятия Юрия Петрука.

Бизнесмен считает, что такое направление в строительной отрасли актуальное для полуострова и спасает природу от строительного мусора.

Для Крыма это актуально. Уже этим мусором строительным все засыпано, все земли и даже сельхозугодья. Это экологический проект. И все отходы строительные, бетона, камня мы перерабатываем. Вторичное сырье, которое идет на производство, — отметил инвестор.

Проект сопровождает Корпорация развития Республики Крым под руководством министерства экономического развития РК. По данным инвестора, объем инвестиций составил 9,9 млн. рублей, срок окупаемости проекта — почти два года.

Фото и материалы: пресс-служба КРРК.