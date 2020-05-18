Безвоздушное распыление краски: просто, удобно, экономно, но есть нюансы

В мире современных технологий не остались забыты покрасочные работы. На помощь малярам пришли безвоздушные краскопульты. Технология признана профессиональной, экономичной, качественной. Новенькие безвоздушные распылители краски – компактные, удобные, не требуют дополнительных шлангов, компрессоров. Давление (и равномерное распыление) обеспечивает электрический заряд. В современных подобных пультах – секрет успеха в емких литиевых батареях. Пример – по ссылке https://www.spt-ukr.com/ — профессиональный безвоздушный распылитель краски Graco MiniMax. В перечне его достоинств: компактность, мобильность, универсальность, возможность работы с любыми углами, поверхностями, отсутствие дополнительных требований для подготовки маляра. Настоящая профессиональная техника, дающая качественный результат – равномерную покраску.

Нюансы такой технологии? Они, конечно, есть. Главный – правильная техника. Широкий ассортимент безвоздушных краскопультов представлен на портале компании «Спецтехника-Украина». Залог успеха – в комбинировании проводных и беспроводных устройств. Приятный момент – технология не подразумевает разбавление краски, а еще при работе с такими краскопультами не бывает т.н. «красочного тумана». Отметим и низкие потери лакокрасочных материалов, и высокую скорость покраски. Как следствие – высокая производительность, экологичность, эффективность, отличный результат. Те, кто хоть раз поработал с таким «пистолетом» уверяют: он намного удобнее («по руке»), чем пневматические распылители.

К относительным недостаткам современных безвоздушных распылителей краски относят необходимость предварительной зарядки. Но в том же Graco MiniMax в комплекте к двум 18-тивольтным литиево-ионным батареям Power pack идет компактное зарядное устройство (в удобном чемоданчике). Зарядить батареи перед работой – не проблема. Ну а при работе в местах, где нет возможности подключиться к сети, подобные беспроводные безвоздушные распылители краски – единственно верное решение для мягкой, равномерной покраски, даже в самых труднодоступных местах.

Иногда строители сравнивают цену таких технологичных краскопультов и эффективность от минимизации потерь, экономичность и качество покраски. Для рачительных и экономных – еще один совет: приобрести современные безвоздушные распылители краски можно на портале «Спецтехника-Украина», цены и скидки приятно удивят даже скептиков.