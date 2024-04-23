Библионочь посетили более 7 000 севастопольцев

В Севастополе прошла десятая по счёту акция «Библионочь», в этот раз приуроченная к Году семьи. Под девизом «Читаем всей семьёй» жители и гости города смогли окунуться в увлекательный мир книг. Для маленьких читателей было организовано 15 локаций в детских библиотеках, где каждый смог найти что-то по душе, а для взрослых было подготовлено 26 локаций.
В нашем быстро меняющемся мире, где цифровые технологии проникают во все сферы нашей жизни, библиотеки остаются неотъемлемой частью культурного наследия и образования. Мероприятия, такие как «Библионочь – 2024», направлены на привлечение внимания к важности библиотек и правильной литературы в формировании образованного и культурно развитого общества. Правильно подобранная литература способна вдохновить, обогатить эмоциональный мир, расширить кругозор и способствовать духовному развитию. Поэтому поощрение чтения ответственных авторов и произведений – один из важных аспектов культурной политики. Кроме того, важно отметить, что подобные мероприятия становятся шагом в развитии культурного движения города, открывая новые горизонты для творчества и вдохновляя наших жителей на новые свершения, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента культуры Анжелу Сумакову.
Жители Севастополя заново прикоснулись к любимым произведениям, литературным героям, сложили интерактивные пазлы, участвовали в конкурсе чтецов, экскурсиях, выставках, викторинах и даже караоке в библиотеке-филиале № 5. Научиться каллиграфии можно было в библиотеке-филиале № 6, а филиал № 8 представил увлекательную инклюзивную программу с сенсорной игротекой и квестом «Волшебные точки». Библиотека-филиал № 16 увлекла «Вкусной книжной дегустацией», а в филиале № 7 можно было сделать нарядную закладку в технике скрапбукинг.
Организаторы акции «Библионочь» – Министерство культуры РФ, Российская государственная библиотека, Российская государственная детская библиотека и портал культурного наследия и традиций России «Культура.РФ». Генеральный партнёр акции – «ЭН+».
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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