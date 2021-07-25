Бильярд всегда рядом? А почему бы и нет...

Бильярд — тот вид спорта, при упоминании которого собеседники, как правило, делятся на две группы. Одни — к киям и шарам относятся максимально индифферентно, у других буквально загораются глаза: кто-то при этом играет постоянно (и даже профессионально), а кто-то к бильярдным баталиям относится как к отличному развлечению, когда выпадает свободное время. Так вот, среди увлечённых этим видом спорта растёт число тех, кто хотел бы видеть бильярд буквально всегда рядом с собой. Другими словами, обустроить бильярдную комнату у себя в доме. Конечно, кажется, что сделать это непросто. Однако, говорят эксперты, не всё и так сложно. Профессиональное оборудование для игры в бильярд предлагают специализированные компании https://tt-billiard.ua/. Приобрести онлайн можно всё — от столов до аксессуаров.

С чего же начать, если есть желание обустроить бильярдную комнату? У себя ли в доме-квартире, или же в рамках бизнес-идеи — залы для игры в бильярд становятся всё более популярными, так что специалисты советуют не затягивать с воплощением предпринимательских задумок такого рода в жизнь. Скажем сразу: дело будет крутиться не только вокруг приобретения оборудования, но и вокруг сопутствующих моментов.

Бильярдная комната — какой должна быть

Бильярд… образно выражаясь… в шкаф не уберешь и из шкафа не достанешь. Бильярдные столы — оборудование внушительных размеров, так что установить в очень скромном по площади помещении их элементарно не получится. Необходимо учитывать и такой факт — игра в бильярд предполагает, что вокруг стола должно быть довольно много места. Чтобы игроки могли в прямом смысле слова развернуться, тем более если за игрой будет собираться более-менее большая компания. Ещё один момент: аксессуары для бильярда также необходимо где-то хранить и это также требует специально оборудованной территории.

Какое помещение в среднем можно рассматривать как норму для бильярдной комнаты? Всё, разумеется, зависит от размера стола, но в целом это помещения площадью:

не менее 21,8 м² для игры в бильярд для столов в 7 футов;

не менее 23,8 м ² для игры в бильярд для столов в 8 футов;

для игры в бильярд для столов в 8 футов; не менее 31,7 м² для игры в бильярд для столов 10 футов;

что касается размеров комнаты для бильярдных столов в 12 футов, то площадь таких помещений должна быть минимум 37 м².

У вас помещение меньше указанных размеров? Найдите себе подходящий клуб «на стороне» и играйте там до решения «квартирного вопроса». Уж поверьте — никакого удовольствия от игры в бильярд в стеснённых условиях вы не получите. Только деньги зря на оборудование потратите.

Бильярд — какой предпочитаете?

О, да! Бильярд — не однозначен. Видов у игры несколько. И в зависимости от этих видов доведётся подбирать оборудование. Так, для:

игры в русский бильярд понадобится стол размером исключительно с полем в 12 футов;

снукера также подойдёт стол размером в 12 футов;

карамболя (бильярд без луз) размер стола должен быть равен 2,84 х 1,42 метра (±5 мм);

а вот американский пул менее требователен с точки зрения размеров стола: играть будет более или менее удобно и на поле в 10 футов, и в 9, и в 8.

Бильярдный стол и не только…

Бильярд — это не только стол, шары и кии. Аксессуаров, которые обеспечивают игру, много. Вспомогательных спецпринадлежностей тоже… Использовать что есть под рукой — не получится.

Что должно быть в арсенале по-настоящему высококлассной бильярдной комнаты? По пунктам:

атрибуты

Треугольник для расстановки шаров в начале игры;

Светильники. Без хорошего освещения поля — игра невозможна;

Полочки для шаров и киевницы (кии крайне важно хранить в вертикальном положении!).

спецпринадлежности

Аксессуары для кия (это и футляры, и тубусы, и муфты, и мелки, и перчатки…);

Средства для чистки и полироль для шаров;

Машинка (спецподставка для кия);

Чехол или покрывало для стола;

Средства для ухода за сукном.

И — да: как аксессуары, так и атрибуты, и вспомогательные спецпринадлежности должны приобретаться в магазинах, специализирующихся на продаже товаров для игры в бильярд. По той простой причине, что это увлечение жаждет от игроков не только восторженного отношения к себе, но и грамотного подхода к организации процесса как такового.