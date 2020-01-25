Биржа переводов «Транзилла» — для тех, кто работу ищет, и тех, кто её предлагает

По статистике сегодня те, кто на хорошем уровне владеет иностранными языками, выбирая между работой по найму с привязкой к одному работодателю и фрилансом, всё чаще отдают предпочтение последнему варианту. Благо сеть Интернет позволяет в качестве рабочей площадки рассматривать без преувеличения весь мир. И именно такой подход к делу, отмечают специалисты Биржи профессиональных переводов «Транзилла» https://tranzilla.ru/, чья работа — налаживать контакт между переводчиками и заказчиками их услуг, позволяет наиболее полно реализовать себя в профессиональном плане.

При этом, правда, эксперты признают: и здесь утверждение, что «успех — это 1% таланта и 99% труда», работает на все сто процентов. Причём в большинстве случаев продвижение по ступеням карьеры, а значит и финансовые результаты, во многом зависят от того, способен ли переводчик-фрилансер должным образом организовать свою работу. И — да: тонкостей в этом вопросе немало.

Что же нужно знать, чтобы состоятся в профессии «переводчик» со статусом «фрилансер»?

Первое и, пожалуй, главное: стоит учесть, что, каким бы ни был ваш опыт в переводе оффлайн, в онлайне «создавать» себе имя придётся чуть ли не заново. И здесь крайне важно правильно презентовать свои знания и умения. Где? «Доски» с объявлениями, реклама на сайтах с тематикой «обо всём понемногу», а также предложения своих услуг на разнообразных форумах — не решение. Продвигать себя как специалиста необходимо на специализированных площадках, профессионально «стыкующих» исполнителей и заказчиков. Яркий пример такого портала уже упомянутая выше Биржа переводов «Транзилла»:

Биржа переводов «Транзилла» изначально разрабатывалась с учетом специфики переводческой тематики — и это наше главное преимущество перед общепрофильными биржами фрилансеров, — говорят специалисты портала. — Мы делаем всё, чтобы заказчикам и переводчикам было удобно находить друг друга.

Второй момент: начиная работу онлайн, умерьте амбиции. Стартовать получится быстрее, если удастся избежать традиционной для новичков-фрилансеров ошибки, когда на первых этапах молодые специалисты (и дело не возрасте, а в репутации исполнителя) пытаются «продавать себя» по ценам, которые не соответствуют их статусу «делаю первые шаги». И, конечно, на начальном этапе принцип «Лучше меньше да больше» будет работать эффективнее, чем стратегия ожидания крупных заказов. Что уж… главная особенность работы онлайн в том, что большие проекты, как правило, заказчики доверяют уже проверенным исполнителям. Новичкам же достаются более простые задачи и, соответственно, менее выгодными с точки зрения денег. Но! Чем больше будете брать «мелкой работы», тем быстрее будете продвигаться в рейтинге исполнителей, а значит нарабатывать необходимые репутационные очки, с каждым разом становясь всё заметнее для потенциальных работодателей.

Третий принцип для успешной работы онлайн: клиент, конечно, может быть и не всегда прав, но взрастить в себе умение «искать компромисс» в случае возникновения нестандартных ситуаций жизненно важно. Как показывает практика, заказчики пристальное внимание обращают на отзывы об исполнителях, которые оставляют коллеги. И главные критерии отбора исполнителя — его доброжелательность, ответственное отношение к делу и умение исправлять ошибки, если таковые, по мнению заказчика, есть.

Четвёртое правило, которого стоит придерживаться, работая онлайн: заказчики хотят видеть с кем они работают! Так, специалисты Биржи профессиональных переводов «Транзилла» отмечают:

Мы настоятельно рекомендуем исполнителям заполнять свой профиль максимально полно, подробно описать свой опыт работы переводчиком, перечислять значимые проекты, в которых принимали участие. При таком подходе шансы получить работу существенно увеличиваются. Фотография исполнителя в личном кабинете — это ещё один элемент доверия. Никто не любит работать с безликими и анонимными пользователями.

И, к слову, верификация на профессиональных биржах даёт и ряд существенных преимуществ. На «Транзилле», к примеру, верифицированные пользователи получают дополнительные баллы, что позволяет при ранжировании в поиске занимать более высокие позиции в ряду себе подобных. Надо ли говорить, что при этом шансы переводчика получить работу возрастают?

Все ли это рекомендации, соблюдая которые фрилансеры могут обеспечить себе хороший старт в карьере онлайн? Конечно — нет, ведь в каждом конкретном случае будут свои подводные камни при продвижении. Но общий совет всё-таки есть и выражается он в известной всем с детства поговорке — «Терпение и труд всё перетрут». В статистике же это утверждение выражается в том, что в среднем добросовестному исполнителю хороших позиций на биржах, предлагающих работу, удаётся достичь в течение года. А дальше? Чем больше работы, тем больше денег в кошельке — прямая взаимосвязь, характеризующая любую деятельность онлайн.