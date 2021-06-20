Bitdefender – надежный защитник ПК от вирусов и вредоносных программ. Особенности и системные требования

Есть мнение, что разработчики современных «Окон», начиная с «Десятки» убили бизнес создателей антивирусных программ. Дескать, зачем устанавливать на ПК еще что-то, когда в пакете идет все: антивирус, веб-зашита, брандмауэр, родительский контроль. Но надежной защиты мало не бывает, особенно когда речь идет о пользователях, постоянно скачивающих программы, игры, утилиты, устанавливающие новые версии программ и дополнения, причем не всегда из официальных источников. Одно «но» — необходимо, чтобы новая защита не конфликтовала с предустановленной.

Решение проблемы – антивирусник Bitdefender. Скачать его бесплатно можно по ссылке https://bitdefender.ua/ru-antivirus-dlya-pk-kompyutera/. К слову, этот тот случай, когда бесплатная версия обеспечивает полный функционал защиты (для домашнего ПК – « с головой»). Полная версия дает дополнительные уровни безопасности и обладает набором расширенных функций (идеальное решение для бизнеса).

Системные требования для Bitdefender:

ОС Windows 7 (Service Pack 1), 8, 8.1,10.

CPU Intel CORE 2 Duo (2 GHz) или эквивалент.

ОЗП 2 ГБ

2,5 ГБ свободного места на жестком диске.

Установка Bitdefender Free не занимаем много времени. После этого антивирус запросит полное сканирование системы. Минимализм интерфейса не должен напрягать. Скажем так, «навороченность» оформления окон еще никогда не влияла на эффективность защиты ПК.

Всегда главное: кнопка полного сканирования и возможность выборочного сканирования, история активности, журнал событий, карантин, удаление «троянов» и прочих «червей». С этим у Bitdefender проблем нет.

О надежности антивируса говорит и тот факт, что авторитетное британское онлайн-издание TechRadar, специализирующееся на технологических обзорах, компьютерной тематике, определило Bitdefender на первое место рейтинга защитников от вредоносного ПО. Да-да, выше Касперского и Нортона. И знаете, что было поставлено во главу угла, кроме эффективности защиты, разумеется? Простота работы, удобство интерфейса, разумное сочетание цены и качества. Действительно, зачем платить больше, если такой удобный для пользователя антивирусник обеспечивает постоянную защиту от любых интернет угроз, в том числе «банковских троянов» (защита онлайн-банкинга Safepay).

И это еще не все! Bitdefender заботится о конфиденциальности своего «хозяина». В нем есть не только функционал защиты паролей и соцсетей, безопасности WI-FI, сканер уязвимостей, но и уникальные сервисы Bitdefender VPN и Bitdefender Safepay. Подробнее – на сайте bitdefender.ua, где можно получить не только полную информацию о программе, но и бесплатную онлайн-консультацию менеджеров-профессионалов. Здесь готовы позаботиться о безопасности вашего ПК. А вы готовы?