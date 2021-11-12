Биткоин — «на коне», есть ли смысл обналичивать криптовалюту

Информационные ленты разрывают финансовые новости: капитализация крипторынка – уже на триллионы долларов, она движется «в ногу» с ростом цен на золото и нефть, курс биткоина резко идет вверх, криптовалюта обновила максимум, внутрисетевые показатели улучшаются ежедневно, за один биткоин дают… 69 тысяч уе, еще лучше делу у эфириума… Пора выводить накопления?

Менять, или не менять

Единого мнения на этот счет нет. Уж слишком неожиданным было недавнее падение курса криповалют, но и стремительный подъем никто не смог спрогнозировать с точностью. Эксперты американской биржи Kraken сравнивают ситуацию с 2017 годом. Если все повторится, биткоин вырастет до 96 тысяч долларов с доходностью 220%. Но это оптимистический прогноз. Пессимисты уверяют: пора обналичивать. Пока не поздно. Обмен киви на биткоины (и наоборот) не терпит суеты. Главные принципы таких финансовых операций:

безопасность,

скорость,

выгодный курс,

размер комиссии.

На сервисе автоматического обмена электронных валют Mine.Exchange эти принципы соблюдены. Еще один немаловажный фактор успеха – отношение к каждому клиенту. Индивидуальное и уважительное.

Как это работает

Работать на электронной площадке удобно и просто. Наглядный интерфейс облегчает процесс транзакций. Вводим сумму, определяем электронный кошелек, вводим адрес электронной почты и… капчу. После этого обязательно надо ознакомиться с предлагаемым договором на оказание услуг и создать заявку. Дальше дело техники: оплата – подтверждение – вывод денег (уже рублей). Купить биткоины тоже можно здесь же. Есть вопросы? Онлайн техподдержка поможет круглосуточно. Достаточно заполнить форму обратной связи.

Для самых осторожных и недоверчивых: опыт и репутация Mine.Exchange, отзывы клиентов, публикации в СМИ и четко прописанные правила.

Виртуальные и реальные деньги

Насколько реальны биткоины – вопрос философский, его можно расширять до тем мировых валют и ресурсов, энергоносителей и акций, финансовых пирамид и бирж. Для тех, кто ценит наличный кэш – способов обмена криптовалюты на «реальные» деньги несколько: биржи, обменники, специальные сервисы и даже криптоматы. Нюансов тоже немало: прозрачность сделок, высокие комиссии, уловки мошенников (например, фишинг). Но эксперты уверяют, что главная опасность – в стремительном изменении курса биткоина. Пока игра идет на повышение.