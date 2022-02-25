Бизнес-омбудсмен Севастополя Илья Пестерников отчитался за год работы

Свой первый годовой доклад о проделанной работе на посту Уполномоченного по защите прав предпринимателей Илья Пестерников представил городским депутатам в эту среду, 24 февраля на заседании сессии Законодательного Собрания Севастополя.

По итогам работы в адрес бизнес-омбудсмена за год поступило 273 письменных обращения. Большинство из них (224 обращения) пришлись на период, когда институт Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Севастополе возглавил Илья Пестерников (период за июль-декабрь 2021 года). 82% (184 обращения) от всех поступивших обращений были решены в пользу предпринимателей. Остальные 40 обращений находятся в работе. Ильей Пестерниковым впервые в Севастополе введена широкая практика участия Уполномоченного в судах различных юрисдикций. За шесть месяцев работы обеспечено участие в 11 судебных процессах на стороне предпринимателей. Всего порядка 27 заседаний, в которых участвовали представители аппарата Уполномоченного. Все судебные процессы были выиграны в пользу предпринимателей. Удалось существенно сэкономить бизнесу на штрафных санкциях. Речь идёт о более двух миллионах рублей, — отмечает пресс-службе бизнес-омбудсмена.

В своём докладе Илья Пестерников привел рейтинг индекса «административного давления». Это экспертное исследование, в котором проводится анализ деятельности контрольно-надзорных органов в регионах. За расчет берутся такие показатели: доля предупреждений от общего числа наказаний, доля предпринимателей, подвергнутых контролю и надзору, доля штрафов, наложенных без проведения проверок и другие.

По итогам исследования Севастополь находится на 51 месте среди всех регионов страны. Ситуацию можно переломить, считает бизнес-омбудсмен.

В феврале мною были проведены встречи с руководителями федеральных контрольно-надзорных органов. Ходатайствовал о том, чтобы сделать обязательной практику замены штрафов на предупреждения при первой проверке или при выявленных впервые нарушениях. Если закон не позволяет применить предупреждение в случае нарушения, тогда мы предлагаем снижать штрафные санкции до минимальных сумм. Также на встречах мы обсуждали популяризацию формата консультаций с предпринимателями, профилактических встреч, создание чек-листов, чтобы предприниматели могли устранять нарушения ещё до проведения контрольных проверок, и, безусловно, участие специалистов института Уполномоченного в проведении плановых или внеплановых проверок, — говорит Илья Пестерников.

Уполномоченный в своем докладе отдельно отметил совместную работу с прокуратурой. На регулярной основе проводятся приемы предпринимателей с прокурором города Севастополя и его заместителями. В отчетном периоде проведены приемы более 40 предпринимателей.

Илья Пестерников отдельно остановился на предложениях по решению системных проблем в Севастополе. Так, в частности, Уполномоченный предложил исключить налог на добавочную стоимость из договора на размещение нестационарных торговых объектов. Для этого необходимо внести соответствующие изменения в постановление Правительства Севастополя №700. По словам бизнес-омбудсмена данная мера может принести в городскую казну порядка 30 миллионов рублей. Также Уполномоченный предложил поддержать начинающих стартаперов, а именно повысить сумму беззалоговых займов до 1,5 миллиона рублей. Ещё одно предложение касалось ремонта гос.имущества арендаторами. Илья Пестерников предложил Правительству Севастополя рассмотреть возможность разработки порядка ремонта помещений в счёт арендных платежей.

В заключении своего выступления Илья Пестерников обозначил первоочередные задачи, поставленные перед институтом Уполномоченного по защите прав предпринимателей в г. Севастополе. Это продолжение работы над снижением административного давления, просветительская деятельность, а также решение системных вопросов бизнеса.

Благодарность органам исполнительной и законодательной власти, отдельные слова благодарности экономическому блоку правительства и Губернатору Севастополя за оперативность в принятии решений на благо предпринимательского сообщества.

Хочу выразить искреннюю благодарность Губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву, Председателю Законодательного собрания Севастополя Владимиру Владимировичу Немцеву, всем, без исключения, депутатам Законодательного Собрания, руководителям департаментов, сотрудникам Правительства Севастополя за отзывчивость и оперативность в работе по защите прав предпринимателей нашего города. Отдельно хочу отметить нашу совместную и конструктивную работу с экономическим блоком Правительства Севастополя, — заявил Илья Пестерников.

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