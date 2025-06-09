Бизнес становится осторожнее — каков сегодня кредитный климат в Севастополе

Рост корпоративного и розничного кредитования в стране продолжал замедляться под влиянием жестких денежно-кредитных условий. Об этом говорится в майском докладе Банка России «Региональная экономика» . В Севастополе показатели кредитной активности соответствовали общероссийской динамике.

На 1 апреля 2025 года корпоративный портфель севастопольского бизнеса достиг 22,5 млрд рублей. За год он увеличился на 3,3%, тогда как годом ранее — на 52%. Основными заемщиками оставались малые и средние предприятия, их обязательства составили более 60% общего объема.

В розничном сегменте замедлился рост ипотечного кредитования как на рыночных условиях, так и по льготным программам. Это объясняется снижением спроса в условиях высоких ставок и завершением массовой льготной ипотеки. На 1 апреля этого года займы прибавили за год больше 30% (год назад прирост превышал 40%) и достигли 36,5 млрд рублей. Динамика поддерживалась действием в Севастополе общероссийской «Семейной ипотеки», кроме того, с этого года город-герой включен в число регионов, субсидирующих погашение ипотеки и займов на улучшение жилищных условий по национальному проекту «Семья».

Замедление кредитования обусловлено периодом высоких ставок в экономике. Это временный фактор, который необходим для устойчивого снижения роста цен за счет охлаждения спроса. От того, насколько устойчивым будет этот процесс, будут зависеть дальнейшие решения регулятора, — пояснил и.о. управляющего Отделением Севастополь Южного ГУ Банка России Виталий Сидоренко.

Доклад «Региональная экономика» готовится на основе данных опроса предприятий страны и анализа статистики. Он рассматривается руководством Банка России в ходе подготовки к принятию решения по ключевой ставке.

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