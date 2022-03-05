Бизнес-тренинг в Симферополе по продажам и управлению

В Симферополь приехал известный бизнес-тренер и коуч Спартак Андриешин со своими авторскими тренингами продаж и управления. В чём суть программ обучения именитого спикера?

Проведение бизнес-тренингов в Симферополе для менеджеров и руководителей

Для работников сферы обслуживания и управления Симферополя проведение подобных тренингов крайне важно. Не часто крымских предпринимателей балуют своими приездами заслуженные коучи. В городе прошли 2 бизнес-тренинга, которые, по словам специалистов, вызвали неподдельный интерес со стороны менеджеров и руководителей. Программы тренингов были разбиты на темы активных продаж и управления персоналом. Эти программы обучения менеджеров можно увидеть на официальном сайте. Они известны и стали визитной карточкой Спартака Андриешина. Его манера вести обучение продавцов и руководителей довольно интересна — построена на использовании большого количества практических упражнений.

Лучшие техники обучения менеджеров по продажам, говорит эксперт, таковы:

Упражнения для менеджеров по продажам

Спартак Андриешин советует в процессе проведения тренинга применять следующие упражнения для развития навыков продаж, коммуникации, убеждения и ораторского мастерства:

1.Сложный клиент

Это упражнение сотрудники выполняют при совершении телефонных звонков. Для его выполнения понадобится бумага, на которой сотрудник напишет тип сложного на его взгляд клиента. Всего участников два: первый изображает менеджера по продажам, второй – сложного клиента. Первый будет общаться со вторым – инициировать сделку, второй – проявлять недовольство, возражать с компрессами и т. д. Задача упражнения – проанализировать, насколько сложно было общаться со сложным клиентом, что было трудно, а что напротив – давалось легче. Как правило, участвую от 8 до 10 человек.

2.Презентация продукта

Презентация является наиболее эффективным способом деловой коммуникации, в ходе которой гости и другие участники знакомятся с новым продуктом. Данное упражнение позволит улучшить коммуникативные навыки, навыки публичного выступления. В качестве объекта презентации выберите любой окружающий предмет или, например, исходя из предыдущего пункта, сложного клиента. А затем описывайте его публике. Помните о жестах, позе, следите за речью.

3.Невербальная коммуникация

Данное упражнение можно считать продолжением предыдущего. Обычно невербальные способы общения используются при переговорах, непосредственном общении с клиентами или партнерами. Каждый раз оттачивая навык невербального общения, вы с каждой новой презентацией становитесь более уверенным, вы «чувствуете» сцену.

4.Активное слушание

Навык активного слушания позволяет натренировать умение определять потребности клиента. Для игры потребуется количество человек, кратное трем. Двое из них начинают беседу, третий фиксирует время беседы. Суть игры заключается в том, чтобы в процессе игры понять, кто управляет беседой.

5.Две стороны

В данном упражнении участвуют три сотрудника: один – покупатель, два других – ангел и дьявол. Эта имитация сделки демонстрирует, как клиент принимает решение о покупке, а также позволяет укрепить навык работы с возражениями. Покупатель решил приобрести холодильник, однако две стороны – ангел и дьявол – вмешиваются в процесс покупки. Ангел приводит аргумента за покупку этого холодильника, рассказывает о его преимуществах. А дьявол, наоборот, пытается отговорить от покупки: рассказывает возможных поломках холодильника, о его отрицательных сторонах, о дороговизне ремонта и так далее.

Материал подготовлен при поддержке тренинговой компании «Московская Академия Продаж»

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