Благодаря дорожному нацпроекту в Севастополе отремонтировали 4 км дороги в Казачьей бухте

В Севастополе по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в нормативное состояние привели 2 участка автомобильной дороги Севастополь — порт Камышовая бухта — бухта Казачья общей протяженностью более 4 км.

Работы на первом объекте от пересечения Казачинского шоссе с ул. Казачья до остановки общественного транспорта «Маяк-1» закончили еще в 2019 году, а в сентябре 2020 года дорожники завершили ремонт второго участка от остановки «ул. Военных строителей» до «Маяк-2».

Жители микрорайона неоднократно сообщали в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя,ГБУ «Севастопольский Автодор» о большом количестве дефектов дорожного покрытия, что затрудняло проезд общественного и личного транспорта. По дороге проходит 4 маршрута общественного транспорта, которые связывают микрорайон Казачьей бухты со всеми районами Севастополя. Вблизи расположены Музейный историко-мемориальный комплекс «35-я береговая батарея», пляж «Голубая Бухта». Кроме того, в связи активной жилой застройкой Казачьей бухты в последние годы увеличивается потребность в развитой дорожной инфраструктуре, — сообщили в правительстве Севастополя.

Ремонтом предусмотрено устройство двух слоёв асфальтобетонного покрытия, нанесение дорожной разметки, укрепление обочин, установка новых дорожных знаков.

На ремонт двух участков дороги Севастополь — порт Камышовая бухта — бухта Казачья направлено более 34 млн. рублей. Всего же в рамках нацпроекта в Севастополе отремонтируют 91 дорогу общей протяженностью более 80 км. На эти цели выделено 1,175 млрд. рублей.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя.