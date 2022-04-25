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Благодатный огонь доставили в Крым

Благодатный огонь доставили в Крым

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 22:19 25.04.2022

Глава РК Сергей Аксёнов принял участие в церемонии встречи Благодатного огня в Кафедральном соборе Святого благоверного князя Александра Невского в Симферополе.

Благодатный огонь доставили в Крым

Благодатный огонь был доставлен в Крым из Храма Воскресения Христова в Иерусалиме и передан Митрополиту Симферопольскому и Крымскому Лазарю.

Благодатный огонь доставили в Крым

Владыка Лазарь призвал верующих делиться друг с другом светом и теплом пасхального торжества и поблагодарил за труды сотрудников Фонда Андрея Первозванного и всех причастных к тому, что крымчане имеют возможность прикоснуться к одной из святынь мирового православия.

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Благодатный огонь доставили в Крым

Напомним, с 2003 года в рамках ежегодной миротворческой программы Фонда Андрея Первозванного «Просите мира Иерусалиму» осуществляется принесение Благодатного огня в пределы Русской Православной Церкви. Ежегодно Благодатный огонь доставляется в тысячи приходов Русской Православной Церкви в России, страны ближнего и дальнего зарубежья.

Благодатный огонь доставили в Крым

Фото и материалы: управление информации и пресс-службы Главы РК.


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