Благодатный огонь доставили в Крым

Глава РК Сергей Аксёнов принял участие в церемонии встречи Благодатного огня в Кафедральном соборе Святого благоверного князя Александра Невского в Симферополе.

Благодатный огонь был доставлен в Крым из Храма Воскресения Христова в Иерусалиме и передан Митрополиту Симферопольскому и Крымскому Лазарю.

Владыка Лазарь призвал верующих делиться друг с другом светом и теплом пасхального торжества и поблагодарил за труды сотрудников Фонда Андрея Первозванного и всех причастных к тому, что крымчане имеют возможность прикоснуться к одной из святынь мирового православия.

Напомним, с 2003 года в рамках ежегодной миротворческой программы Фонда Андрея Первозванного «Просите мира Иерусалиму» осуществляется принесение Благодатного огня в пределы Русской Православной Церкви. Ежегодно Благодатный огонь доставляется в тысячи приходов Русской Православной Церкви в России, страны ближнего и дальнего зарубежья.

Фото и материалы: управление информации и пресс-службы Главы РК.