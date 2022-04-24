Благодатный огонь в понедельник прибудет в Крым

Благодатный огонь (сошедший накануне в Иерусалиме) будут встречать в Симферополе в понедельник, 25 апреля. Церемония начнется в 15:30 в Александро-Невском соборе крымской столицы. Как уточнили в пресс-службе Симферопольской и Крымской епархии, также в это время пройдет литургия, прозвучит поздравление Митрополита Лазаря духовенством с Пасхой. Уже из Симферополя Благодатный огонь отправится по храмам Крыма.
Отметим, что в Симферополь Благодатный огонь будет доставлен из Севастополя. Как передает
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