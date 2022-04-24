Благодатный огонь в понедельник прибудет в Крым

Благодатный огонь (сошедший накануне в Иерусалиме) будут встречать в Симферополе в понедельник, 25 апреля. Церемония начнется в 15:30 в Александро-Невском соборе крымской столицы. Как уточнили в пресс-службе Симферопольской и Крымской епархии, также в это время пройдет литургия, прозвучит поздравление Митрополита Лазаря духовенством с Пасхой. Уже из Симферополя Благодатный огонь отправится по храмам Крыма.

Отметим, что в Симферополь Благодатный огонь будет доставлен из Севастополя. Как передает ГТРК «Севастополь» , путь на крымский полуостров немного удлинился из-за того, что воздушное пространство юга закрыто. В этом году на дорогу придется потратить немного больше времени. Уже завтра, 25 апреля, в 7 утра ожидается прибытие святыни в Свято-Владимирский собор в Херсонесе.