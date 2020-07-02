Благотворительность «Добровольца» обычно начинается со слов? «Помогите! Мы нашли вас в Интернете»

На тему «скромности» и «публичности» любой благотворительности. Позиция Общественного Движения «Доброволец» проста и понятна: если не говорить, не писать о добрых делах, помощи людям, то как узнают о самой возможности получения помощи нуждающиеся? Чем больше источников информации у них будет, тем лучше. Интернет, соцсети значительно расширяют такие возможности.

Благотворительная деятельность ОД «Доброволец» широко известна в Севастополе. Помимо членов организаций — участников «Добровольца», которым мы оказываем помощь системно, огромное количество людей обращаются к нам в социальных сетях, откуда узнают о нашей деятельности. Это к вопросу о том, стоит ли публичить благотворительную деятельность. Сколько людей хватаются за эту «соломинку» — сообщение о том, что кому-то оказана помощь, — отметила сопредседатель, координатор Общественного Движения Елена Солдатова.

На «передовой» сбора первичной информации – лидер ОД «Доброволец», депутат Совета Балаклавского МО Дмитрий Голиков. Сколько писем и звонков начинаются словами: «Дмитрий, помогите! Мы нашли Вас в Интернете». Актив «Добровольца» не оставляет без внимания ни одного сигнала. Очередной рейд — на помощь Ольге и её четырем малышам, которые оказались в сложной ситуации. Дмитрий Голиков был краток:

Жизнь такая короткая и надо успеть сделать хоть что- то хорошее…

Не будем описывать эмоции, связанные с появлением в квартире Ольги и ее детей летнего «Деда Мороза» с подарками. Скажем так, помощь пришла вовремя.

Сколько радости принесли малышне наши подарки, а ещё больше мамочке, которая теперь знает, что дети будут сыты и она спокойно «разрулит» свою ситуацию и всё будет хорошо. Просто именно сейчас тот момент, когда совсем туго, и именно сейчас Ольга обратилась за помощью. Помогли и другим поможем, потому что обычно человек просит о помощи, когда уже совсем нет сил, — рассказала Елена Солдатова.

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».