Благоустройство севастопольского сквера им. Полины Осипенко завершат до конца лета

Готовность севастопольского сквера им. Полины Осипенко составляет порядка 70%.

Здесь завершается устройство систем водоснабжения, наружного освещения, видеонаблюдения, ведется укладка плиточного покрытия. Благодаря совместной работе с местными жителями в сквере выполнено необходимое зонирование: здесь будут зоны для отдыха, развлечений, занятий спортом, детская зона. Кроме того, собственниками домовладений, примыкающих к скверу, начат самостоятельный ремонт своих ограждений, таким образом, это позволит комплексно завершить благоустройство общественного пространства, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента городского хозяйства Евгения Горлова.

По словам главы ведомства, основные работы планируют завершить до конца лета. Осенью планируется выполнить озеленение.

Проектом благоустройства сквера предусмотрено создание зон отдыха, обустройство тропинок, организация универсальной футбольно-баскетбольной площадки, установка уличных тренажеров, воркаут площадки, детского игрового комплекса, столов для шахмат и тенниса, устройство наружного освещения и видеонаблюдения, урн и лавочек, модульного туалета, хозблока для хранения инвентаря, установка оборудования для капельного полива, а также ограждения по периметру территории сквера. Кроме того, планируется высадить 700 деревьев, кустарников и других элементов озеленения.

Напомним, в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году в Севастополе проводится благоустройство шести общественных пространств: сквера им. П. Осипенко, сквера по ул. Паршина возле в/ч, сквера в районе арки по ул. Генерала Мельника, сквера по ул. Яна Гамарника, зеленой зоны в районе дома № 141 по ул. Хрусталева, общественной территории по ул. Горпищенко, д. 61.