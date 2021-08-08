Блохи и клещи — летняя напасть, съедающая собак. Как помочь четвероногому?

И знаете, слово «съедающая» здесь вовсе не преувеличение — блохи и клещи доставляют собакам массу неприятностей. Как видимых глазу человека, так и невидимых. Атаки этих насекомых причиняют животным настоящие мучения. И не только «здесь и сейчас», но и с «прицелом» на как таковое здоровье четвероногого. Лето — сезон активности и блох, и клещей. Потому в этот период года особенно важно защищать собаку от маленьких кровососов. Благо сегодня это не так сложно: хозяин просто должен озадачиться решением этого вопроса, и подобрать наиболее подходящий способ защиты.

Что говорят по этому поводу эксперты? Они советуют к делу относиться крайне серьёзно и не надеяться на домашние средства. Наиболее эффективными считают спецпрепараты — капли, таблетки, спреи, ошейники и т.д.. Рекомендуют выбирать продукцию известных марок, действующую системно. К примеру, таблетки от блох и клещей для орального применения Бравекто не только оказывают губительное действие на паразитов, но и лечат или профилактируют довольно грозные заболевания, которые у животных вызывают насекомые. Как-то: афаниптероз, аллергический дерматит, акароз, демодекоз, саркоптоз, отодектоз.

И — да: именно таблетки большинство специалистов называют самым удачным средством от клещей и блох. Не только с точки зрения эффективности, но и комфорта в использовании. В частности:

гораздо проще рассчитать дозировку по сравнению с теми же препаратами местного применения;

есть гарантия защиты других животных от воздействия лекарства. К примеру, если в доме живёт кошка, тесно контактирующая с собакой, она «не подцепит» препарат (для котов такие препараты могут быть небезопасными), как это может быть в случае применения спрея;

можно выбрать средство, в зависимости от срока, на который нужна защита — как правило, от 1 до 3 месяцев.

эффективность не снижается (как это бывает… опять-таки… при применении спреев) при купании, или если животное попадёт под дождь;

Но! Отдав предпочтение таблеткам от блох и клещей, хозяевам нужно учесть такой момент: препараты крайне важно покупать в специализированных магазинах, с гарантией их качества. В противном случае, можно не только приобрести подделку, но и нанести вред здоровью питомца.