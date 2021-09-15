Блохи у собак и кошек — как самостоятельно вывести?

Блохи у собак и кошек. Эти небольшие насекомые приносят ощутимый дискомфорт, вызывая у своего носителя зуд, экзему, и перенося различные инфекционные заболевания. Размножается паразит с невероятной скоростью, однако предпочитает это делать не на теле животного, а в укромных местах внешней среды. На коврах, в щелях за плинтусами или в опавшей листве. Раз в несколько дней самка откладывает большое количество яиц из которых появляются личинки, внешне напоминающие маленьких гусениц, покрытых плотным защитным панцирем. Они питаются органическими отходами и через несколько циклов линьки преобразуются в половозрелую особь, ожидающую новую жертву.

Обыкновенные блохи

Для большинства людей это крошечные существа янтарного цвета, способные ставить мировые рекорды по прыжкам в высоту и сводить с ума домашних животных и их владельцев. На самом деле это заправские кровопийцы и разносчики серьезных инфекций.

Ученые предполагают, что блохи произошли около десяти миллионов лет назад от летающих насекомых. Более живучими оказались те особи, которые, обитая на теле своего «хозяина», утратили крылья. Поэтому бескрылость блох сегодня объясняют их паразитическим образом жизни. Строение тела блох приспособлено к движению в шерстном покрове животного-«хозяина» — оно сильно сжато с боков и настолько прочно, что способно противостоять когтям животных. Нужно обладать большой сноровкой, чтобы расколоть его «скорлупку». Переход от одного хозяина на другого легко осуществляется активным переползанием при встрече животных-«хозяев» или прыжками в местах их постоянного обитания, так как задние ноги у блох прыгательные. Для того чтобы вспрыгнуть на пробегающую мимо собаку или кошку, блоха должна двигаться с ускорением, в 140 раз превышающим ускорение земного тяготения (9,8 м/с). (Для справки: у человека уже при двадцатикратном ускорении начинают ломаться кости.) Такая прыгучесть обеспечивается содержанием в их организме резилина — особого белкового вещества.

Блохи у собак. Специалист с первого взгляда может определить, кто является потенциальной жертвой той или иной особи. Нормально существовать и размножаться блохи могут на подходящих для них животных.

Блохи представляют большую опасность как переносчики болезней человека и животных, таких как чума, которой болеют грызуны, верблюды и другие виды животных, а также тиф, туляремия, риккетсиозы; блохи являются промежуточными хозяевами возбудителя дипилидиоза собак, кошек и человека.

На человеке паразитирует человечья блоха (Pulex irritans), которая может жить также на собаках, кошках и даже лошадях, то есть на животных, имеющих постоянный контакт с человеком. В наше время, если человек жалуется на блошиные укусы, то, скорее всего, нарушитель спокойствия — кошачья блоха(Ctenocephalus telis), которая, кроме кошек, может жить на собаках и ежах. Кошачью блоху вполне устраивают современные условия, и даже в наших относительно гигиеничных жилищах она чувствует себя просто превосходно.

Блохи у собак. На собаках паразитирует собачья блоха (Ctenocephalus canis). Щенкам паразиты передаются от матерей. Блохи на собаках чаще встречаются при неудовлетворительных условиях содержания последних и при неполноценном питании. Блохи, являясь гематофагами, при кровососании прокалывают кожу и вводят слюну, обладающую токсическими свойствами. Укусы блох вызывают зуд. Расчесы приводят к развитию дерматитов. Молодые собаки поражаются интенсивнее и тяжелее переносят инвазию. Блох легко обнаружить при осмотре наружных покровов собак.

До сих пор ученые-энтомологи ломают себе голову над вопросом, как избавиться от блох, донимающих домашних животных и человека. Любая квартира, в которой заводится животное, является приютом для блох. Для того чтобы от них избавиться, нужно понять их жизненный цикл.

Как появляются блохи у домашней собаки?

Блохи могут поселиться даже на чистой, ухоженной собаке домашнего проживания. Насекомые прекрасно прыгают. От места старта до пункта назначения может быть более 30 см в длину и высоту. По этой причине питомец может заразиться в самых разных ситуациях. Чаще всего появление паразитов наблюдается после:

лесных прогулок. В норках грызунов живет множество блох;

посещений мест массового выгула. Зараженные питомцы часто стряхивают с себя яйца в траву, листву, на асфальт, откуда личинки легко прилипают к шерсти;

контакта с другими животными. Основные переносчики – собаки, кошки, крысы. Даже при простом обнюхивании и близком нахождении может произойти переселение вредителей. В случае совместных игр риск в несколько раз выше;

контакта с человеком. Блохи любят передвигаться на одежде людей. Кроме того, к штанинам, обуви часто пристают яйца;

визита в зараженный дом. Если блоха попала в дом на животном или человеке, она успешно размножится в мебели и ворсистых коврах. Оттуда кровососы непременно будут прыгать на всех гостей в поисках питания.

Жизненный цикл блохи делится на четыре стадии

Жизненный цикл блохи делится на четыре стадии:

1.Для спаривания и откладывания яиц взрослой самке блохи необходима кровь, и она нападает на наиболее подходящего хозяина — ваше животное. После 23-дневного периода питания взрослая самка блохи начинает откладывать яйца. Блохи чрезвычайно плодовиты: взрослая самка откладывает до 50 яиц в день! Для невооруженного глаза яйца блох выглядят как крупинки соли. Оплодотворенная самка с силой выбрасывает яйца, обычно порциями по несколько штук так, что они не остаются на шерсти животного, а падают на землю или место, им постоянно посещаемое.

2. Из яиц вылупляются безногие личинки. Используя специальный «яичный зуб», они как бы надрезают оболочку яйца, чтобы выбраться наружу. Личинки питаются продуктами выделения (полупереваренной кровью) взрослых особей блох и разными разлагающимися органическими остатками на протяжении 4-8 дней.

3. Личинка прядет толстый кокон, обеспечивающий идеальную защиту ее от факторов окружающей среды и от инсектицидов.

4. Куколка, находясь в коконе, разовьется во взрослое насекомое, которое не будет выходить наружу, пока не почувствует близость «хозяина». Таким образом, продолжительность кукольной стадии составляет несколько дней или месяцев, в зависимости от окружающих условий. Взрослая особь появляется на свет, реагируя на углекислый газ, тепло и вибрации, создаваемые животными и людьми. Выйдя из кокона, она готова заново начать жизненный цикл и пройти его за три недели.

Кошачья блоха и собачьи блохи

Блохи – внешние паразиты, живущие на коже своей жертвы. Укусы блох кошек и собак – широко распространённая проблема. Но знаете ли вы, что кошек и собак чаще всего поражают именно кошачьи блохи? Блохи создают проблемы, как для животных, так и для их хозяев. Кошачьи и собачьи блохи поражают не только кошек, собак и людей, но и многих других животных. Людей поражают преимущественно кошачьи блохи.

Кошачьи и собачьи блохи похожи внешним видом и строением тела. Кошачьи и собачьи блохи могут одинаково жить как на кошках, так и на собаках. Кошачья блоха (Ctenocephalides felis) и собачья блоха (Ctenocephalides canis) – самые распространённые разновидности блох, встречающихся в домах и возле домов. Лето – любимое время блох.

Разница между кошачьей блохой и собачьей блохой минимальная. Самка обоих видов около 2,5 мм длиной. Самец немного меньше самки. Голова самки кошачьей блохи почти в два раза длиннее её высоты, а голова самки собачьей блохи в два раза короче её высоты.

Личинки кошачьей и собачьей блохи почти в два раза длиннее взрослых особей. Частички высохшей крови, экскременты и различные органические частички, скопляющиеся на поражённых участках, дают достаточно питания быстро растущим личинкам. При очень сильном заражении большое количество серых личинок и белых яиц становятся настолько заметными, что сомнений в заражении не остаётся.

Можно удалить взрослых блох с кошек и собак, а яйца останутся. Личинки появляются из яиц примерно через 14 дней в зависимости от влажности. Блоха живёт меньше двух месяцев, но самка блохи обычно откладывает более 2000 яиц.

Блохи у собак. Есть ещё один интересный факт. Блохи могут прыгать на высоту в 100 раз превышающую высоту их тела. Они могут подпрыгивать в высоту на 15 см и прикрепляться к коже или одежде.

Заражение блохами нередко становится причиной вторичных инфекций. При заражении блохами собаки или кошки требуется помощь ветеринара, который подскажет эффективные меры борьбы.

Животные предрасположены к аллергии на слюну блох, что часто приводит к появлению блошиного аллергического дерматита. Симптомы дерматита: припухлости, невыносимый зуд, красные, крошечные бугорки на коже, утолщения кожи, покраснение кожи, выпадение шерсти, залысины. Кошачьи и собачьи блохи могут кусать и людей.

Как вывести блох у собаки

Блохи у собак — насекомые необыкновенно изобретательные. Они процветали на нашей планете задолго до того, как на ней появились люди, и победить их очень непросто.

Для уничтожения блох на теле собак сегодня выпускается большое количество инсектицидов в форме дустов, растворов, эмульсий, аэрозолей. Также в продаже имеются ошейники и таблетки от блох. Помочь владельцу животного разобраться в таком широком спектре препаратов может ветеринарный врач. При выборе препарата необходимо учитывать длительность его действия, активность в отношении половозрелых и неполовозрелых особей блох, токсичность для организма животного, стоимость. Действие инсектицида зависит не только от его формы и качества, но и от нанесения на кожный покров животного.

С целью профилактики не допускают контакта здоровых собак с инвазированными, соблюдают правила ухода за животными и их содержания, ежемесячно осматривают кожный покров собак. При обнаружении блох инсектицидами обрабатывают не только самих собак, но и помещение, предметы, с которыми соприкасались инвазированные животные.

Вши у кошки: опасны для животного, но не заразны для человека

Вши – это мелкие бескрылые насекомые с уплощённым телом. Они специфичны по отношению к хозяину. В отличие от других внешних паразитов, кошачьи вши не могут жить или передвигаться в окружающей среде. Они весь жизненный цикл проводят на животном-хозяине. Бывает несколько видов вшей. У кошек чаще всего паразитирует Felicola subrostratus.

Наличие вшей опасно для питомца. При сильном заражении они вызывают:

Зуд

Зуд – неуёмный, беспрестанный, мешающий спокойно жить вашей кошке. Паразитируя в шерсти любимца, вши истончают её, делают всклокоченной, неряшливой и доставляют кошке немало беспокойств.

Кошачья экзема

Сильное заражение вшами может привести к милиарному дерматиту, или кошачьей экземе. При нём на коже кошки образуются многочисленные пузырьки и шишки, под ними – воспалённая кожа. Пострадавшие участки кожи сильно зудят, кошка расчёсывает их, в ранки заносится инфекция. Этим течение заболевания только усугубляется.

Вши также являются переносчиками яиц гельминтов. В результате этого у заражённого животного к кожным поражениям присоединяются гельминтозы и общее истощение. Большую часть времени вши проводят, прикрепившись лапками к основанию волоса заражённой кошки. Питаются они эпидермисом, выделениями сальных желёз и кровью.

Самки вшей откладывают яйца, которые называются гнидами. В течение жизни самка паразита откладывает 20-60 яиц и фиксирует их к прикорневой части волоса. Из яиц через 7-12 дней вылупляются личинки, внешне похожие на взрослых особей, которые через три линьки превращаются в половозрелых насекомых.

В больших количествах вши у кошки скапливаются на голове, шее и у основания хвоста. Эти паразиты заражают питомцев любых пород, кроме бесшерстных кошек. Наиболее часто они встречаются у животных с длинной и густой шерстью.

Могут ли быть вши у вашей кошки, откуда они появляются? Симптомы заражения

Проблема заражения вшами особенно актуальна для кошек, которые время от времени выходят погулять на улицу. Общаясь со своими сородичами, любимец легко может «подхватить» неприятное заболевание.

О том, есть ли вши у вашей кошки, свидетельствуют следующие симптомы:

Сухая торчащая шерсть;

Облысение некоторых участков кожи;

Зуд;

Анемия.

Узнать о заражении кошки вшами можно, внимательно осмотрев кожу и шерсть любимца. Гниды и взрослые особи этих паразитов заметны невооружённым взглядом.

Шампуни от внешних паразитов. Специальные зоошампуни от эктопаразитов губительно действуют на вшей. После намыливания животного шампунь следует выдержать на питомце не менее 10 минут и только потом тщательно смыть. Затем кошку рекомендуют вычесать и высушить. Если любимец спокойно переносит процедуру купания, то мытьё с зоошампунем не доставит ему неприятных ощущений.

Ошейники от блох, вшей, клещей. Ошейники уничтожают вшей на животном и защищают от повторного заражения питомца. Однако часто при постоянном ношении подобного ошейника у животных возникает аллергическая реакция.

Вши у домашней кошки: передаются ли человеку

Вши паразитируют в шерсти кошек и могут передаваться только от одного животного к другому. Кошачьи вши не заразны для человека.

Как вывести вшей у кошки. Методы лечения

Для решения проблемы заражения вшами у кошек применяются специальные инсектоакарицидные препараты. При их использовании важно строго следовать инструкции к применению. Обязательно ознакомьтесь со всеми противопоказаниями, чтобы избежать побочных эффектов.

Для лечения вшей у кошки используют:

Капли на холку. Капли наносятся у основания черепа или вдоль позвоночника. Процедура занимает всего несколько минут. Препарат обычно не только помогает избавиться от уже существующих вшей у кошки, но и позволяет защитить питомца от новых нападений паразитов.

Спреи. С помощью спрея увлажняется шерсть животного. При такой обработке необходимо соблюдать максимальную осторожность, чтобы не нанести ущерб животному. После нанесения средства подождите, когда оно высохнет и следите за тем, чтобы животное его не слизало. С этой целью рекомендуют надевать защитный воротник. Также спреи используют для уничтожения паразитов в помещении и местах отдыха животного (домиках, диванах, креслах).

Власоеды

Власоеды специфичны к своим хозяевам (млекопитающим). У собак паразитирует собачий власоед, у кошек — кошачий.

Власоеды собак и кошек — мелкие насекомые (1,5–3 мм), лишенные крыльев. В отличие от вшей, власоеды питаются волосами и чешуйками эпидермиса. Срок жизни власоеда 1–2 месяца.

Собачий власоед является промежуточным хозяином цестоды (вид глистов) — огуречного цепня.

Поражение кожного покрова власоедами у собак и кошек клинически характеризуется облысением, дерматитом и зудом кожи (напоминает чесоточные болезни).

Меры борьбы и профилактики при поражении собак (кошек) власоедами такие же, как и против вшей. Следует хорошо проветривать квартиру и подвергать дезинфекции объекты внешней среды (лежанки для животных и др.). Обязательно мыть животных специальными шампунями. В целях снятия кожного зуда и предотвращения расчесов, покрасневшие участки кожи можно намазать гелями или мазями «Лоринден»,«Флуцинар». Лучше использовать гели, так как их легкая основа быстрее впитывается и не оставляет на шерсти маслянистых пятен.

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