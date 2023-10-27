Боевое братство «Ялта-Юг» передало гумпомощь военнослужащим в зоне СВО на Запорожском направлении

Подготовлена к отправке помощь в Херсонскую область.

По информации главы администрации Ялты Янины Павленко в зону СВО на Запорожском направлении доставили все необходимое, что просили бойцы.

Передали из рук в руки «боевую» Ниву от Z-гаража из Гаспры, о которой рассказывала ранее. Вручили от губернатора области Евгения Балицкого медали «За заслуги перед Запорожской областью». А мой помощник Александр Кравченко передал нашим защитникам именные часы от администрации Ялты, — сказала Янина Павленко.

Для отправки в Херсонскую область уже подготовлены и загружены в автомобиль адресные посылки военнослужащим от родственников, инструменты, генератор, тёплые вещи.

И снова у нас почетная миссия — везем нашим защитникам знаки отличия — государственные награды, — отметил помощник главы администрации, руководитель Благотворительного фонда боевое братство «Ялта-ЮГ» Александр Кравченко.

Фото и материалы: отдел информационной политики администрации Ялты.