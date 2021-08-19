Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Более 10 тысяч тонн томатов в этом году соберут в крымском тепличном комбинате «Белогорский»

crimeapress_news



«Верево Сити»
Более 10 тысяч тонн томатов в этом году соберут в крымском тепличном комбинате «Белогорский»

Более 10 тысяч тонн томатов в этом году соберут в крымском тепличном комбинате «Белогорский»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:07 19.08.2021

В этом году на тепличном комбинате «Белогорский» планируют собрать 10,5 тысяч тонн томатов. Основные сорта овощей, выращиваемых на предприятии, — томат среднеплодный красный в шести теплицах и томат сливка в трех теплицах. Кроме того, экспериментально выращивается небольшое количество кустов огурца разных сортов. Об этом сообщает Корпорация развития Республики Крым (КРРК).

Более 10 тысяч тонн томатов в этом году соберут в крымском тепличном комбинате «Белогорский»

На производстве используют замкнутый цикл. К примеру, собирается использованный дренаж и очищается для повторного применения. Такие технологии помогают экономить ресурсы, в том числе и водные. Опыляют растения шмели, которые специально содержатся в теплицах.

Соглашение по инвестиционному проекту строительства тепличного комбината «Белогорского» было подписано в 2017 году, проект реализован в начале 2020 года. Современный тепличный комплекс занимает 17,2 гектара, производственная площадь — составляет 15,8 гектаров. Первый урожай после запуска проекта получили в январе 2020 года, — рассказали в КРРК.

Более 10 тысяч тонн томатов в этом году соберут в крымском тепличном комбинате «Белогорский»

В настоящий момент продукция отгружается как на материковую часть России, так и продается на полуострове. Объём вложенных инвестиций в проект составил 3,9 млрд рублей.

Более 10 тысяч тонн томатов в этом году соберут в крымском тепличном комбинате «Белогорский»

Фото: Корпорация развития Республики Крым.

Более 10 тысяч тонн томатов в этом году соберут в крымском тепличном комбинате «Белогорский»

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.