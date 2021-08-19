Более 10 тысяч тонн томатов в этом году соберут в крымском тепличном комбинате «Белогорский»

В этом году на тепличном комбинате «Белогорский» планируют собрать 10,5 тысяч тонн томатов. Основные сорта овощей, выращиваемых на предприятии, — томат среднеплодный красный в шести теплицах и томат сливка в трех теплицах. Кроме того, экспериментально выращивается небольшое количество кустов огурца разных сортов. Об этом сообщает Корпорация развития Республики Крым (КРРК).

На производстве используют замкнутый цикл. К примеру, собирается использованный дренаж и очищается для повторного применения. Такие технологии помогают экономить ресурсы, в том числе и водные. Опыляют растения шмели, которые специально содержатся в теплицах.

Соглашение по инвестиционному проекту строительства тепличного комбината «Белогорского» было подписано в 2017 году, проект реализован в начале 2020 года. Современный тепличный комплекс занимает 17,2 гектара, производственная площадь — составляет 15,8 гектаров. Первый урожай после запуска проекта получили в январе 2020 года, — рассказали в КРРК.

В настоящий момент продукция отгружается как на материковую часть России, так и продается на полуострове. Объём вложенных инвестиций в проект составил 3,9 млрд рублей.

Фото: Корпорация развития Республики Крым.