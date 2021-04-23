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Более 20 кораблей Черноморского флота вернулись в пункты базирования после учения в Крыму
Фото: пресс-служба ЮВО

Более 20 кораблей Черноморского флота вернулись в пункты базирования после учения в Крыму

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 20:53 23.04.2021

Более 20 боевых кораблей Черноморского флота вернулись в пункты постоянного базирования в Севасополь и Новороссийск после участия двустороннем командно-штабном учении, которое завершилось вчера на полигоне Опук в Крыму.

Учение прошло в рамках контрольной проверки сил Южного военного округа за зимний период обучения. В ходе мероприятия экипажи кораблей в составе однородных и разнородных тактических групп выполняли практические действия в морских полигонах боевой подготовки, — сообщает пресс-служба Южного военного округа.

После планового технического обслуживания и пополнения запасов материальных средств силы Черноморского флота продолжат выполнение задач по предназначению.

Более 20 кораблей Черноморского флота вернулись в пункты базирования после учения в Крыму

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