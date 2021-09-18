Более 25 тысяч военнослужащих Южного военного округа прошли ревакцинацию от COVID-19

Свыше 25 тысяч военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) ревакцинировались от новой коронавирусной инфекции. В категорию ревакцинируемых вошли гражданские служащие воинских частей и учреждений ЮВО, получившие полный курс вакцинации до 1 января 2021 года.

На данный момент в ЮВО прививку двумя компонентами препарата «Спутник V» сделали более 260 тыс. человек, из них более 155 тыс. – военнослужащие и члены их семей, свыше 40 тыс. – гражданский персонал. Кроме того, прививку сделали обучающимся в военных образовательных учреждениях, сотрудникам организаций Министерства обороны Российской Федерации, во всех гарнизонах округа организована ревакцинация военнослужащих и сотрудников медицинских учреждений округа. Вакцинация проводится на базе филиалов окружного военного клинического госпиталя ЮВО и медицинских подразделений соединений и воинских частей объединений округа, — сообщает пресс-служба ЮВО.

Перед введением вакцины специалисты медицинской службы проводят информирование пациентов о воздействии препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») на организм человека. Вакцинация проводится на добровольной основе и после подписания согласия на введение компонентов препарата. После введения препарата в течение получаса все лица находятся под контролем врачей.

На территории военного округа развернуто более 40 прививочных постов и сформировано свыше 60 прививочных бригад, половина из которых – мобильные.