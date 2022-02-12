Более 30 кораблей Черноморского флота вышли в море из Севастополя и Новороссийска по плану учения

Корабли и подразделения береговых войск Черноморского флота вышли в море и на полигоны боевой подготовки в ходе начального этапа учения, которое проводится под руководством командующего Черноморским флотом адмирала Игоря Осипова.

В рамках учения боевые корабли, катера и суда обеспечения флота в составе корабельных группировок вышли из пунктов постоянного базирования Севастополь и Новороссийск и совершили переход в назначенные районы.

Целью учения является оборона морского побережья Крымского полуострова, пунктов базирования сил (войск) ЧФ, а также объектов экономического сектора страны, морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности от возможных военных угроз условного противника. На различных этапах учения корабельные соединения и подразделения береговых войск, авиация флота выполнят комплекс ракетных, артиллерийских стрельб, нанесение ракетных и бомбовых ударов по морским, береговым и воздушным целям. Для выполнения задач в составе разнородных группировок, корабельных ударных групп и отрядов десантных кораблей задействовано более 30 боевых кораблей различного класса из состава Черноморского и других флотов: Среди них – фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли, а также корабли противоминной обороны, — сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Учение корабельных сил, морской авиации и подразделений береговых войск Черноморского флота проводится в рамках подготовки к военно-морскому учению под общим руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом.

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