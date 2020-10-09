Более 50% севастопольцев довольны уровнем финдоступности в городе

Более 50% севастопольцев не только довольны уровнем финдоступности в городе, но и отмечают его улучшение за год. Это итоги интерактивного опроса, который проводился Отделением Севастополь Центрального банка Российской Федерации совместно с Департаментом экономического развития Правительства г.ф.з. Севастополь с 20 июля по 7 сентября текущего года.

В мониторинге степени удовлетворенности жителей региона работой финансовых организаций, качеством и спектром оказываемых ими услуг участвовали около 700 респондентов, что почти в 2 раза больше аналогичного показателя 2019 года, — отмечают в пресс-службе Отделения.

Высказаться о качестве банковских услуг в Севастополе можно было самостоятельно, заполнив специальную анкету онлайн. В опросе, в основном, принимали участие респонденты в возрасте от 36 до 50 лет (47,4% опрошенных) и до 35 лет – 36%. Большая часть из них – 95% — севастопольцы, проживающие в городской черте.

Подобные опросы позволяют наладить стабильную обратную связь с севастопольцами, чтобы понять, насколько они довольны – или не довольны — удобством финансовых сервисов, качеством платёжной инфраструктуры и доступа к сети Интернет. Большая часть севастопольцев уровень финансовой доступности посчитала хорошим – об этом заявили 66,5% респондентов. Значительно сократился показатель неудовлетворенности степенью финдоступности, однако порядка 6,7% респондентов отметили, что всё-таки испытывают существенные трудности при получении финансовых услуг. Преимущественно это сельское население, — прокомментировал ситуацию управляющий Отделением Севастополь Центрального банка Российской Федерации Михаил Бежан.

В числе сложностей при получении финансовых услуг севастопольцы отметили отсутствие достаточного количества банковских подразделений и терминалов, нестабильную интернет-инфраструктуру, и затруднения с онлайн-банкингом. Кроме того, жители региона испытывают потребность в дополнительной информации о финансовых продуктах и услугах (о вкладах, кредитах, страховании, платежных картах, дистанционном банковском обслуживании и другом).

Напомним, в марте 2019 года Центральный банк Российской Федерации презентовал региональный проект по повышению финансовой доступности в отдаленных, малонаселенных и труднодоступных территориях Южного и Северо-Кавказского федеральных округов на 2019-2020 годы. «Дорожную карту» по повышению финансовой доступности и увеличению доли безналичных расчетов на территории города федерального значения Севастополь подписали руководители города, Южного ГУ Банка России и Отделения Севастополь.