Более 500 новобранцев из Севастополя отправятся проходить службу в ходе осеннего призыва-2020

Более 500 новобранцев из Севастополя отправятся проходить службу на Черноморский флот и в войска Южного военного округа в ходе осеннего призыва 2020 года. Первая отправка призывников со сборного пункта военного комиссариата Севастополя запланирована на 14 октября. Об этом сообщает Отдел информобеспечения ЧФ.

В связи с действующим комплексом противоэпидемиологических мероприятий в регионе, в районных военкоматах и на сборном пункте Севастополя новобранцы проходят обязательную термометрию, а также сдают кровь на выявление инфекционных заболеваний в специально развёрнутом мобильном пункте, — говорится в сообщении.

Ежедневно по графику специалисты подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Черноморского флота (ЧФ) проводят дезинфекцию всех помещений военкоматов. Также, в военных комиссариатах регулярно производится дезинфекционная обработка и обеззараживание воздуха не только самих помещений призывных пунктов и прилегающей территории, но и всех контактирующих поверхностей. Весь коллектив военкоматов и новобранцы в ходе мероприятий обеспечены защитными медицинскими масками и дезинфицирующими средствами.

После отправки молодого пополнения в воинские части военнослужащие будут на 14 дней размещены в отдельной казарме, контроль состояния их здоровья будет осуществляться постоянно, с термометрией не реже трёх раз в сутки, при этом, питание и обучение пополнения будет организовано отдельно от остальных военнослужащих, — уточнили в Отделе информобеспечения Черноморского флота.