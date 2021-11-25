Более 600 опасных маршрутов в школу поставлено на контроль Народного фронта, среди них 10 — в Крыму

Очередной этап мониторинга Народного фронта «Дорога в школу» завершен. Благодаря этой акции в предыдущие годы в России отремонтированы почти 500 участков дорог вблизи учебных заведений. В этом году общественники выявили свыше 600 потенциально опасных школьных маршрутов. Вместе с региональными и муниципальными органами власти эксперты Народного фронта составили около 400 дорожных карт с конкретными датами исправления выявленных недостатков. Часть работ уже выполнена. Основные объемы запланированы на летний период 2022 г. В Крыму о проблемных участках сообщили родители учащихся более 10 школ.

Например, «Дорога в школу» для учащихся гимназии № 1 в Саках пролегает по улице Колхозной. В рамках мониторинга общественники зафиксировали разрытую яму перед пешеходным переходом, нашли люк с пробитой крышкой, а также отметили торчащие крышки люков на пешеходной зоне. Кроме того, на части пути тротуар вообще отсутствует, в связи с чем дети идут в школу по обочине.

В хорде рейда по улице Ленина в Саках родители сообщили о вопросах безопасности подхода к школе № 2. Часть тротуара оказалась в разбитом состоянии, от одной из остановок общественного транспорта нет пешеходного перехода, а существующий переход подтапливается во время дождей. Собранную информацию общественники передали в городскую администрацию.

Акция «Дорога в школу» вот уже четыре года помогает сделать пешеходные маршруты в учебные заведения комфортными, а пешеходные переходы возле школ безопасными. Нам удалось добиться появления двух новых полноценных пешеходных переходов возле школ Симферополя, установки двух новых светофоров, не говоря о текущем ремонте и решении точечных проблем возле десятков школ по всему Крыму. Конечно, мы будем добиваться решения проблем и по выявленным в этом году проблемным вопросам, а также продолжать держать на контроле исполнение дорожных карт оптимизации школьных маршрутов, которые были составлены ранее, – цитирует пресс-служба руководителя регионального исполкома ОНФ в Крыму Аллу Вертинскую.

Мониторинг «Дорога в школу», направленный на безопасность дорожного движения вблизи образовательных учреждений, представители Народного фронта проводят ежегодно с 2015 г. В рейде принимают участие представители местных властей и ГИБДД. В первую очередь инспектируются маршруты школьников от дома до школы, а также участки дорог, вблизи которых были зафиксированы ДТП с участием пешеходов.